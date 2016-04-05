насправді, щоб показати, що в цю гру можна грати вдвох - бо інакше як примусити їх припинити обстріли - це один з методів. не дуже файний, але може не буде вибору.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:29
насправді, щоб показати, що в цю гру можна грати вдвох - бо інакше як примусити їх припинити обстріли - це один з методів. не дуже файний, але може не буде вибору.
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:29
Якщо не буде інфраструктури, то армія буде місце, де тебе нагодують, одягнуть, помиють, дадуть дах над головою і регулярну зепе. Ще і конкурс буде 10 осіб на одне місце.
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:32
одне діло бачити по зомбоящику, і зовсім інше відчути на власній шкірі, як кужуть краще один раз побачити чим 100 раз почути... заодно зрозуміти що в них "анало-говнєт" а ми "можємпавтаріть"
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:35
Додано: Пон 31 жов, 2022 17:56
Если до этого дойдёт, то уже будет плевать на зарплаты, которые негде будет тратить. А насчет оружия и еды не переживаю, заграница нам поможет. Чем больше будет террора от орды, тем больше помощь.
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:20
У компанії ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої внаслідок російських ударів інфраструктури. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону в понеділок, 31 жовтня.
«Ми, на жаль, вже використали запас обладнання, який був у нас на складах після перших двох хвиль атак, що відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів. Вже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, тому що це дуже дорого», – заявив він.
За його словами, компанія працює над тим, як купити обладнання чи отримати його від партнерів. За його словами, проблема торкнулася всіх енергетиків.
Сахарук також сказав, що аварійні відключення зараз можуть тривати і 6, і 12 годин залежно від того, скільки часу потрібно на відновлення об'єктів, пошкоджених окупантами: «Очевидно, що відновлення буде нешвидким. Щоразу пошкоджується те обладнання, яке ми поставили раніше… Щоразу буде довше й довше».
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:53
Хохли vs кацапи
У листопаді планується запустити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення е/енергії, які працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall та терміналах Starlink.- повідомив голова Мінцифри Федоров.
Кацапи, шо з пиками?
Тим часом,
у Волгограді четвертий день триває ремонт зруйнованого каналізаційного колектору, витоки з якого значно забруднили, зокрема, річку Волга та залишили без води 200 тисяч людей. Але "ужас!" ніхто не кричить. Сидіти без води та по вуха у лайні їм не звикати, для них це природньо.
Зате сьогодні кацапи рохкають і верещать в екстазі від руйнувань українських електромереж і пох скільки це коштує їхній державі (їхнім же кишеням), навпаки вимагають ще бльше. Кожний третій рубль витрачається на війну, але на підвищення зарплат і пенсій грошей немає. Також ніхто не скиглить, що десь не підведено газ (близько 30% сіл країни, яка торгує газом), що майже 30 років будують і не збудували метро в Челябінську (і не тільки) і т.д. і т.п.
Додано: Пон 31 жов, 2022 18:53
Удар по Буковині буде дуже відчутним для всієї енергосистеми України – ОДА
Дослівно: "Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загорання...
Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України...
Я зараз тут на місці, ми поки не можемо надавати більше інформації, щоб не коригувати вогонь. На жаль, констатуємо значні пошкодження, я би сказав критичні".
Додано: Пон 31 жов, 2022 19:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
І одразу відповідь:
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