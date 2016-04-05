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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:08
sashaqbl написав: flyman написав:
Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:15
BIGor написав: sashaqbl написав: flyman написав:
Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Про Москву - ще зарано
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:19
pesikot написав: BIGor написав: sashaqbl написав:
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Про Москву - ще зарано
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Та зрозуміло що для можновладців "Не на часі".
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:24
sashaqbl написав: jump написав:
За його словами, компанія працює над тим, як купити обладнання чи отримати його від партнерів. За його словами, проблема торкнулася всіх енергетиків.
І одразу відповідь:
а повідомленням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція поставлять в Україну 954 одиниці енергетичного обладнання.
Я говорю, они выбрали самый идиотский сценарий. Мне очевидны как минимум 3 события которые они провоцируют террором: полная дискредитация себя, уже ржут в ООН и СМИ о "денацификации", комарах и прочее; усиливают поддержку Украины со стороны третьих стран - и больше и всё новые страны подключаются к поддержке; ожесточают население и ВСУ.
Но я и понимаю зачем они это делают, потому что у них больше нет опций, это от безысходности.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:27
BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Я думаю, що удари по цивільній інфраструктурі зрівняють нас з руснею в очах західної громадськості, що в свою чергу призведе до програшу в інформаційній війні, бо русня обовязково це використає.
А це призведе до зменшення західної допомоги. А на даний момент це половина бюджету, припускаю, що по БК 3/4, якщо не більше, по техніці - кількість очевидна. А якщо захід обнулить поставки, війна за пару місяців стане партизанською.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:29
sashaqbl написав: BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Я думаю, що удари по цивільній інфраструктурі
зрівняють нас з руснею в очах західної громадськості, що в свою чергу призведе до програшу в інформаційній війні, бо русня обовязково це використає.
А це призведе до зменшення західної допомоги. А на даний момент це половина бюджету, припускаю, що по БК 3/4, якщо не більше, по техніці - кількість очевидна. А якщо захід обнулить поставки, війна за пару місяців стане партизанською.
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:30
sashaqbl написав: BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Я думаю, що удари по цивільній інфраструктурі зрівняють нас з руснею в очах західної громадськості, що в свою чергу призведе до програшу в інформаційній війні, бо русня обовязково це використає.
А це призведе до зменшення західної допомоги. А на даний момент це половина бюджету, припускаю, що по БК 3/4, якщо не більше, по техніці - кількість очевидна. А якщо захід обнулить поставки, війна за пару місяців стане партизанською.
а ще через "бойових комарів" скасують допомогу
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