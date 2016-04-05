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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:08
sashaqbl написав: flyman написав:
Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:15
BIGor написав: sashaqbl написав: flyman написав:
Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Про Москву - ще зарано
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:19
pesikot написав: BIGor написав: sashaqbl написав:
А навіщо нам, щоб пів москви сиділо без електроенергії? Для самозадоволення флая?
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Про Москву - ще зарано
"Нє дєлай волны"
Та зрозуміло що для можновладців "Не на часі".
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:24
sashaqbl написав: jump написав:
За його словами, компанія працює над тим, як купити обладнання чи отримати його від партнерів. За його словами, проблема торкнулася всіх енергетиків.
І одразу відповідь:
а повідомленням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція поставлять в Україну 954 одиниці енергетичного обладнання.
Я говорю, они выбрали самый идиотский сценарий. Мне очевидны как минимум 3 события которые они провоцируют террором: полная дискредитация себя, уже ржут в ООН и СМИ о "денацификации", комарах и прочее; усиливают поддержку Украины со стороны третьих стран - и больше и всё новые страны подключаются к поддержке; ожесточают население и ВСУ.
Но я и понимаю зачем они это делают, потому что у них больше нет опций, это от безысходности.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:27
BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Я думаю, що удари по цивільній інфраструктурі зрівняють нас з руснею в очах західної громадськості, що в свою чергу призведе до програшу в інформаційній війні, бо русня обовязково це використає.
А це призведе до зменшення західної допомоги. А на даний момент це половина бюджету, припускаю, що по БК 3/4, якщо не більше, по техніці - кількість очевидна. А якщо захід обнулить поставки, війна за пару місяців стане партизанською.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:29
sashaqbl написав: BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Я думаю, що удари по цивільній інфраструктурі
зрівняють нас з руснею в очах західної громадськості, що в свою чергу призведе до програшу в інформаційній війні, бо русня обовязково це використає.
А це призведе до зменшення західної допомоги. А на даний момент це половина бюджету, припускаю, що по БК 3/4, якщо не більше, по техніці - кількість очевидна. А якщо захід обнулить поставки, війна за пару місяців стане партизанською.
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:30
sashaqbl написав: BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Я думаю, що удари по цивільній інфраструктурі зрівняють нас з руснею в очах західної громадськості, що в свою чергу призведе до програшу в інформаційній війні, бо русня обовязково це використає.
А це призведе до зменшення західної допомоги. А на даний момент це половина бюджету, припускаю, що по БК 3/4, якщо не більше, по техніці - кількість очевидна. А якщо захід обнулить поставки, війна за пару місяців стане партизанською.
а ще через "бойових комарів" скасують допомогу
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:34
BIGor написав:
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:35
jump написав:У компанії ДТЕК закінчилося обладнання для ремонту пошкодженої внаслідок російських ударів інфраструктури.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону в понеділок, 31 жовтня.
«Ми, на жаль, вже використали запас обладнання, який був у нас на складах після перших двох хвиль атак, що відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли купити. На жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонів доларів. Вже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, тому що це дуже дорого»
, – заявив він.
За його словами, компанія працює над тим, як купити обладнання чи отримати його від партнерів. За його словами, проблема торкнулася всіх енергетиків.
Сахарук також сказав, що аварійні відключення зараз можуть тривати і 6, і 12 годин залежно від того, скільки часу потрібно на відновлення об'єктів, пошкоджених окупантами: «Очевидно, що відновлення буде нешвидким. Щоразу пошкоджується те обладнання, яке ми поставили раніше… Щоразу буде довше й довше».
Из этого заявления следует, что в срочном порядке нужно поднимать стоимость кВт
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:36
alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.
Як там Мозир? НПЗ працює?
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