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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:38
BIGor написав:
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
До чого тут військові заводи? Одна справа - удари по військовим заводам, а інша - лишити пів москви(а це 4 чи 5 млн цивільних) - без світла.
Для особливо альтернативно обдарованих - рекомендую почитати історію ірано-іракської війни, і те, як мінялося відношення західного суспільства в ході війни...
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:40
flyman написав: alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.
Як там Мозир? НПЗ працює?
Уверен что да.
И уверен есть контрабанда в Украину
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:41
flyman написав: alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.
Як там Мозир? НПЗ працює?
Конечно. И статус кво також працюэ, Лукашенко так и не напал.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:43
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?
Про Москву - ще зарано
"Нє дєлай волны"
Та зрозуміло що для можновладців "Не на часі".
Ти сам знаєшь, яку я маю думку про "не на часі", але це той самий випадок, коли треба зачекати
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:44
flyman написав:
Алеппо 2.5 млн населення, майже як Київ..
Так, але наразі ми жертва агресії, яку всі підтримують. І Такер Карлсон та інші довбойоби серйозних аргументів прости цього не мають.
Якщо ми почнемо херачити по містам чи електростанціям - то ця війна зі справедливої та оборонної в їх очах перетвориться в "розбірки якихось дикунів десь далеко". І тоді в прихильників business as usually почнуть зявлятися аргументи, чому на нас слід забити...
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:46
sashaqbl написав: flyman написав:
Алеппо 2.5 млн населення, майже як Київ..
Так, але наразі ми жертва агресії, яку всі підтримують. І Такер Карлсон та інші довбойоби серйозних аргументів прости цього не мають.
Якщо ми почнемо херачити по містам чи електростанціям - то ця війна зі справедливої та оборонної в їх очах перетвориться в "розбірки якихось дикунів десь далеко". І тоді в прихильників business as usually почнуть зявлятися аргументи, чому на нас слід забити...
Согласен на 100%. В глазах мировой общественности мы сейчас жертва на фоне террора эти варваров.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:52
flyman написав: Denik написав: d44 написав:
Це реальна болюча проблема. Точніше просто тероризм.
Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...
Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?
flyman написав: alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.
Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.
Як там Мозир? НПЗ працює?
бачите, без вас ніяк. а ви все "кордони закриті, виїхати не дають" (с). чи хто по вашому мав би це робити (навіть якби і слід було)? будь-хто інший, тільки не ви?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:59
alex_dvornichenko написав:
уже ржут в ООН
вместо того чтобы ржать лучше б перестали покупать у РФ нефть и газ. Тогда и война быстро закончилась бы. А ржать... Много ума не надо.
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:59
wild.tomcat написав:
бачите, без вас ніяк. а ви все "кордони закриті, виїхати не дають" (с). чи хто по вашому мав би це робити (навіть якби і слід було)? будь-хто інший, тільки не ви?
оксюморон,
в нас "тут рибу заворачувать, а тут читать",
як воювати з агресором, то "разжіганіє вайни",
а як виїхати за кордон "тижмужик ідінафронт"
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 31 жов, 2022 20:00, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 19:59
sashaqbl написав:
Якщо ми почнемо херачити по містам чи електростанціям - то ця війна зі справедливої та оборонної в їх очах перетвориться в "розбірки якихось дикунів десь далеко". І тоді в прихильників business as usually почнуть зявлятися аргументи, чому на нас слід забити...
По Москві обов'язково треба вхерачити, що посиділи без світла, як ми, в Черкасах, з 8 ранку, без світла, води і зв'язку. Кацапи тільки силу і розуміють, про це і Залужний казав в своїй статті.
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