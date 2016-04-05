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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25562557255825592560>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.

До чого тут військові заводи? Одна справа - удари по військовим заводам, а інша - лишити пів москви(а це 4 чи 5 млн цивільних) - без світла.
Для особливо альтернативно обдарованих - рекомендую почитати історію ірано-іракської війни, і те, як мінялося відношення західного суспільства в ході війни...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:40

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.

Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.

Як там Мозир? НПЗ працює?

Уверен что да.
И уверен есть контрабанда в Украину
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:41

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.

Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.

Як там Мозир? НПЗ працює?

Конечно. И статус кво також працюэ, Лукашенко так и не напал.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:43

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Цікаво що російські боти тут проти того щоб москва була без енергії. В москві знаходиться багатенько НДІ військового напряму + багато чого завязаного на військовій темі. Плюс вся економіка завязана на москві. Чи ти як думаєш (насправді де там думать) виграти у кацапії економічно?

Про Москву - ще зарано
"Нє дєлай волны"

Та зрозуміло що для можновладців "Не на часі".

Ти сам знаєшь, яку я маю думку про "не на часі", але це той самий випадок, коли треба зачекати
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Алеппо 2.5 млн населення, майже як Київ..

Так, але наразі ми жертва агресії, яку всі підтримують. І Такер Карлсон та інші довбойоби серйозних аргументів прости цього не мають.
Якщо ми почнемо херачити по містам чи електростанціям - то ця війна зі справедливої та оборонної в їх очах перетвориться в "розбірки якихось дикунів десь далеко". І тоді в прихильників business as usually почнуть зявлятися аргументи, чому на нас слід забити...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:46

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Алеппо 2.5 млн населення, майже як Київ..

Так, але наразі ми жертва агресії, яку всі підтримують. І Такер Карлсон та інші довбойоби серйозних аргументів прости цього не мають.
Якщо ми почнемо херачити по містам чи електростанціям - то ця війна зі справедливої та оборонної в їх очах перетвориться в "розбірки якихось дикунів десь далеко". І тоді в прихильників business as usually почнуть зявлятися аргументи, чому на нас слід забити...

Согласен на 100%. В глазах мировой общественности мы сейчас жертва на фоне террора эти варваров.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:52

  flyman написав:
  Denik написав:
  d44 написав:Це реальна болюча проблема. Точніше просто тероризм.

Те що орки роблять тероризм, а не обстрілюють об'єкти ЗСУ - так на голови оркам прилітає цілком конкретна відповідь...

Яка саме? Пів-Москви сидить без електроенергії?


  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:Тобто військові заводи, НДІ - це для росіян "цивільна інфрастуктура"? Не пались русо-бот.

Речь идёт о аналогичных ударах по инфраструктуре, а не по заводам. А на заводах у них и так регулярно взрывается, жаль что мало.

Як там Мозир? НПЗ працює?


бачите, без вас ніяк. а ви все "кордони закриті, виїхати не дають" (с). чи хто по вашому мав би це робити (навіть якби і слід було)? будь-хто інший, тільки не ви?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:59

  alex_dvornichenko написав:уже ржут в ООН
вместо того чтобы ржать лучше б перестали покупать у РФ нефть и газ. Тогда и война быстро закончилась бы. А ржать... Много ума не надо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:59

  wild.tomcat написав:бачите, без вас ніяк. а ви все "кордони закриті, виїхати не дають" (с). чи хто по вашому мав би це робити (навіть якби і слід було)? будь-хто інший, тільки не ви?

оксюморон,
в нас "тут рибу заворачувать, а тут читать",
як воювати з агресором, то "разжіганіє вайни",
а як виїхати за кордон "тижмужик ідінафронт"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 жов, 2022 20:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Якщо ми почнемо херачити по містам чи електростанціям - то ця війна зі справедливої та оборонної в їх очах перетвориться в "розбірки якихось дикунів десь далеко". І тоді в прихильників business as usually почнуть зявлятися аргументи, чому на нас слід забити...

По Москві обов'язково треба вхерачити, що посиділи без світла, як ми, в Черкасах, з 8 ранку, без світла, води і зв'язку. Кацапи тільки силу і розуміють, про це і Залужний казав в своїй статті.
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