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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2557255825592560>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:05

  flyman написав:
  wild.tomcat написав:бачите, без вас ніяк. а ви все "кордони закриті, виїхати не дають" (с). чи хто по вашому мав би це робити (навіть якби і слід було)? будь-хто інший, тільки не ви?

оксюморон,
в нас "тут рибу заворачувать, а тут читать",
як воювати з агресором, то "разжіганіє вайни",
а як виїхати за кордон "тижмужик ідінафронт"


угу, особливо коли ті, хто сситься починають розказувати як вірно воювати тим хто не сситься (ну чи принаймні менше). оце по нашому.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:18

  Ruslan2453 написав:
  Hotab написав:За ранок випустили 50+, 44 збили.

По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Таки да. У нас два "бабаха". Поцілили (поряд з ГЕС) одну з підстанцій. Другий :roll: . Був якраз на дачі (недалеко-5 км). Нічого не чув, бо сильний вітер від мене в сторону міста і шум "моря" :evil:
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:21

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:
  wild.tomcat написав:бачите, без вас ніяк. а ви все "кордони закриті, виїхати не дають" (с). чи хто по вашому мав би це робити (навіть якби і слід було)? будь-хто інший, тільки не ви?

оксюморон,
в нас "тут рибу заворачувать, а тут читать",
як воювати з агресором, то "разжіганіє вайни",
а як виїхати за кордон "тижмужик ідінафронт"


угу, особливо коли ті, хто сситься починають розказувати як вірно воювати тим хто не сситься (ну чи принаймні менше). оце по нашому.

долярчика "на прохання трудящих" забанили, інших стратегів тут нема, одні ссикуни залишилися: "РФ ніззя", хоча РФ вже включила частину України у свій склад, то їм тепер нема різниці, що Херсон, що Білгород, що Бердянськ, що Москва (ти ще напиши що тому не можна звільняти, ООН проти буде, референдум, Дума приняла, ліцо зберегти, і все таке ...); "РБ ніззя", бо бацька рекєти як не пускав і не пускає, ато кантрабанду перекриє ще, ужас-ужас, разжіганія вайни із РБ, будем сцяти, але хай рокєти стріляє, ми ж за мир, бо як залетять бойові комарі на РБ/РФ то ООН виключить Україну а Бідон доляри перестане слати свіфтом
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:30

  flyman написав:РФ ніззя", хоча РФ вже включила частину України у свій склад, то їм тепер нема різниці, що Херсон, що Білгород, що Бердянськ, що Москва (ти ще напиши що тому не можна звільняти, ООН проти буде, референдум, Дума приняла, ліцо зберегти, і все таке ...); "РБ ніззя",
это решение генштаба. Если вы с ним не согласны можете перейти на сторону врага, там всё можно. И по инфраструктуре, и по мирным жителям. И даже по своим если хочется. Свобода!
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:долярчика "на прохання трудящих" забанили, інших стратегів тут нема, одні ссикуни залишилися: "РФ ніззя", хоча РФ вже включила частину України у свій склад, то їм тепер нема різниці, що Херсон, що Білгород, що Бердянськ, що Москва (ти ще напиши що тому не можна звільняти, ООН проти буде, референдум, Дума приняла, ліцо зберегти, і все таке ...); "РБ ніззя", бо бацька рекєти як не пускав і не пускає, ато кантрабанду перекриє ще, ужас-ужас, разжіганія вайни із РБ, будем сцяти, але хай рокєти стріляє, ми ж за мир, бо як залетять бойові комарі на РБ/РФ то ООН виключить Україну а Бідон доляри перестане слати свіфтом

Ти тут стільки нив про кримський міст, а, коли, після моста, світло зникло в цоколі, так відразу злиняв. То хто сцикун?
Був колись, у кацапів, піп Гапон...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:38

  ТИХИЙ написав:
  Ruslan2453 написав:
  Hotab написав:За ранок випустили 50+, 44 збили.

По всей Украине намного больше, чем 6 (шесть) прилётов, что-то не стыкуются цифры.

Таки да. У нас два "бабаха". Поцілили (поряд з ГЕС) одну з підстанцій. Другий :roll: . Був якраз на дачі (недалеко-5 км). Нічого не чув, бо сильний вітер від мене в сторону міста і шум "моря" :evil:

вони тут https://liveuamap.com/
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:39

  lapay написав:
  flyman написав:долярчика "на прохання трудящих" забанили, інших стратегів тут нема, одні ссикуни залишилися: "РФ ніззя", хоча РФ вже включила частину України у свій склад, то їм тепер нема різниці, що Херсон, що Білгород, що Бердянськ, що Москва (ти ще напиши що тому не можна звільняти, ООН проти буде, референдум, Дума приняла, ліцо зберегти, і все таке ...); "РБ ніззя", бо бацька рекєти як не пускав і не пускає, ато кантрабанду перекриє ще, ужас-ужас, разжіганія вайни із РБ, будем сцяти, але хай рокєти стріляє, ми ж за мир, бо як залетять бойові комарі на РБ/РФ то ООН виключить Україну а Бідон доляри перестане слати свіфтом

Ти тут стільки нив про кримський міст, а, коли, після моста, світло зникло в цоколі, так відразу злиняв. То хто сцикун?
Був колись, у кацапів, піп Гапон...

не злиняв, а їздив рихтувати дах
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_31.html
ти бачив Гапона з молотком і бляхом на стриху?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 жов, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:БЧ мопеда лише в 3-4 рази менша за БЧ калібра. При цьому вони компенсовують масовістю застосування. Випадки прильотів мопедів по трансформаторам вже були. В тому числі і під Києвом.

БЧ Мопеда 40-50 кг, як 152 або 155 снаряд, але без кінетичної енергії. БЧ Калібра - 500 кг.
  sashaqbl написав:Аналогічно зі "Смерчами" і С-300. Випадки були. Звісно, це стосується в першу чергу прифронтових або прикордонних районів, але тим не менше, це теж покращує математику на користь

Я сумніваюсь, що Торнадо-С вкупі з їх космічною розвідкою, Глонасом та можливостями зробити малорозмірний гіроскоп, як і прив'язати пускову установку до місцевості, має точність достатню для ураження трансформатора з першої ракети.
Не просто ж так Вільху-М 2 роки ганяли по випробуваннях (а до того 5-7 років розробляли включно з випробуваннями Вільхи звичайної) для того, щоб досягти точності 5-10 м це при тому що не було ніяких обмежень по компонентах і всяких скрепних правил по використанню лише Глонасс...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:41

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55
В 1999 году Украина передала России в качестве оплаты за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ

Спасибо Данилыч
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Народ, а что там с зерном? Сегодня отплыли?

А то везде инфа разная
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