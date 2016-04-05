flyman написав:долярчика "на прохання трудящих" забанили, інших стратегів тут нема, одні ссикуни залишилися: "РФ ніззя", хоча РФ вже включила частину України у свій склад, то їм тепер нема різниці, що Херсон, що Білгород, що Бердянськ, що Москва (ти ще напиши що тому не можна звільняти, ООН проти буде, референдум, Дума приняла, ліцо зберегти, і все таке ...); "РБ ніззя", бо бацька рекєти як не пускав і не пускає, ато кантрабанду перекриє ще, ужас-ужас, разжіганія вайни із РБ, будем сцяти, але хай рокєти стріляє, ми ж за мир, бо як залетять бойові комарі на РБ/РФ то ООН виключить Україну а Бідон доляри перестане слати свіфтом
Ти тут стільки нив про кримський міст, а, коли, після моста, світло зникло в цоколі, так відразу злиняв. То хто сцикун? Був колись, у кацапів, піп Гапон...
Андрей стесняюсь спросить, а почему блог ведёшь на русском языке? Это ж не твой родной язык.
В соцмережах з'явилось відео групової бійки російських військовослужбовців.
В ході проведення OSINT-моніторингу російських соцмереж вдалося з'ясувати, що бійка сталася між контрактниками та мобілізованими 74-ї окремої мотострілецької бригади (74 ОМСБр, в/ч 21005. Дислокується у м. Юрга, Кемеровська область рф).
Контрактники почали витягати ЧМОбіків на плац та лупцювати через постійні пияцтва та непокору наказам командирів (сержантів).
Andrey2512 написав:Народ, а что там с зерном? Сегодня отплыли?
А то везде инфа разная
Эрдоган позвонил Хуйлу и рассказал анекдот -хочешь заняться групповым сексом? -ух ты! А с кем? -ты,я и кабаева. -нет! -ок, тогда я тебя вычеркиваю.
"Несмотря на то, что Россия колеблется по зерновому соглашению, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", — сказал президент.