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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25582559256025612562>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:48

  Denik написав:БЧ Мопеда 40-50 кг, як 152 або 155 снаряд, але без кінетичної енергії. БЧ Калібра - 500 кг.

В ютуб войсках служили?
В метательной части 152 мм снаряда около 9 кг пороха.
1 мопед = около 3,5 снарядов 152 мм.
Калибры разных модификаций бывают.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:53

  flyman написав:
  lapay написав:
  flyman написав:долярчика "на прохання трудящих" забанили, інших стратегів тут нема, одні ссикуни залишилися: "РФ ніззя", хоча РФ вже включила частину України у свій склад, то їм тепер нема різниці, що Херсон, що Білгород, що Бердянськ, що Москва (ти ще напиши що тому не можна звільняти, ООН проти буде, референдум, Дума приняла, ліцо зберегти, і все таке ...); "РБ ніззя", бо бацька рекєти як не пускав і не пускає, ато кантрабанду перекриє ще, ужас-ужас, разжіганія вайни із РБ, будем сцяти, але хай рокєти стріляє, ми ж за мир, бо як залетять бойові комарі на РБ/РФ то ООН виключить Україну а Бідон доляри перестане слати свіфтом

Ти тут стільки нив про кримський міст, а, коли, після моста, світло зникло в цоколі, так відразу злиняв. То хто сцикун?
Був колись, у кацапів, піп Гапон...

не злиняв, а їздив рихтувати дах
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_31.html
ти бачив Гапона з молотком і бляхом на стриху?
Андрей стесняюсь спросить, а почему блог ведёшь на русском языке? Это ж не твой родной язык.

В соцмережах з'явилось відео групової бійки російських військовослужбовців.

В ході проведення OSINT-моніторингу російських соцмереж вдалося з'ясувати, що бійка сталася між контрактниками та мобілізованими 74-ї окремої мотострілецької бригади (74 ОМСБр, в/ч 21005. Дислокується у м. Юрга, Кемеровська область рф).

Контрактники почали витягати ЧМОбіків на плац та лупцювати через постійні пияцтва та непокору наказам командирів (сержантів).

https://t.me/informnapalm/13940
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 31 жов, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:54

  Andrey2512 написав:Народ, а что там с зерном? Сегодня отплыли?

А то везде инфа разная

Эрдоган позвонил Хуйлу и рассказал анекдот
-хочешь заняться групповым сексом?
-ух ты! А с кем?
-ты,я и кабаева.
-нет!
-ок, тогда я тебя вычеркиваю.

"Несмотря на то, что Россия колеблется по зерновому соглашению, поскольку Москве не предоставлены такие же возможности, Турция будет продолжать свои усилия, чтобы служить человечеству", — сказал президент.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:03

При здачі в полон один кацапський виродок у спортивках спробував кинути гранату... українські десантники одразу ж відкривають вогонь на ураження, після чого відбувається вибух https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viysko ... 80550.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:05

  jump написав: Удар по Буковині буде дуже відчутним для всієї енергосистеми України – ОДА

Дослівно: "Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загорання...

Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України...

Розбалансовують енергосистему. ГЕС працювала в часи пік. А ГАЕС перекачувала воду за рахунок лишніх нічних потужностей. Доведеться зменшувати виробіток АЕС.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:08

  Banderlog написав:
  jump написав: Удар по Буковині буде дуже відчутним для всієї енергосистеми України – ОДА

Дослівно: "Сьогодні о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загорання...

Фахівці оцінюють збитки. Але вже зараз можемо говорити, що наслідки такого удару є дуже відчутними для всієї енергосистеми України...

Розбалансовують енергосистему. ГЕС працювала в часи пік. А ГАЕС перекачувала воду за рахунок лишніх нічних потужностей. Доведеться зменшувати виробіток АЕС.

не зменшувати виробіток АЕС, а відключати більше споживачів у години пік
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:чомусь ніхто не написав, що вартість цих ракет умовна - стільки коштують нові ракети, а Раша пуляє поки що совковими запасами. Їх вартість теж можна вважати близькою до 0.

Совкові запаси раші це ракети Х-55, які не є надстарими. (575 продала Тимошекко за газ). Всі вони вироблені в середині та наприкінці 80-х років та після 2000-ого. При цьому власне російсько-радянські запаси розстріляні років за 30 навчань і у всяких Сиріях, куплене у уряду Тимошенко вже не є безкоштовним. А тим більше ракети виробництва 2000-х і 2010-х...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Та не тільки в піках проблема. Є ще надлишки.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:В ютуб войсках служили?
В метательной части 152 мм снаряда около 9 кг пороха.
1 мопед = около 3,5 снарядов 152 мм.
Калибры разных модификаций бывают.

Півроку в зоні бойових дій.
9 кг не пороху а тротилу. Рахується не кількість вибухової речовини, а маса бойової частини загалом, якщо бч буде 40 кг тротилу без оболонки - вона матиме ефект метрів на 8 довкола, а далі - хіба що вікна повибиває, легкоброньована техніка лишиться неураженою. 152 мм снаряди страшні саме їх важкими уламками зі швидкістю 600 м/с...
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:До чого тут військові заводи? Одна справа - удари по військовим заводам, а інша - лишити пів москви(а це 4 чи 5 млн цивільних) - без світла.

Не можна кошмарити цивільних і крапка.
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