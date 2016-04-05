Denik написав:Півроку в зоні бойових дій. 9 кг не пороху а тротилу. Рахується не кількість вибухової речовини, а маса бойової частини загалом, якщо бч буде 40 кг тротилу без оболонки - вона матиме ефект метрів на 8 довкола, а далі - хіба що вікна повибиває, легкоброньована техніка лишиться неураженою. 152 мм снаряди страшні саме їх важкими уламками зі швидкістю 600 м/с...
Так у мопедов масса оболочки относительно массы взрывчатого вещества невелика. Их как будто специально создавали наводить ужас на гражданское население.
Banderlog написав:Та не тільки в піках проблема. Є ще надлишки.
тим більше дивним видається відключення вночі освітлення міст, після 10ї. якщо пік проходять більш-менш, тоді навіщо на ніч виключати? місцева самодіяльність?
У местной власти не так уж много потребления, чтобы экономить. Можно конечно нагнуть местные производства, но тогда потеряешь рабочие места и налоги. Можно остановить электро транспорт, но выгода сомнительная, троллейбусы везут на работу тысячи людей, которые платят налоги и создают спрос. Если эти люди не доедут до работы - рухнет торговля. Без покупателей магазины закроются. Садики, больницы отключать нельзя. Остаётся только ночное освещение, чтобы показать на бумаге отчет типа вот сэкономили.
☺️Повітряні сили збили сьогодні 45 із 55 ракет — це «найкращий результат» під час масового запуску.
«З усіх масових запусків цієї високоточної зброї по Україні — це найкращий результат. Коли запускали менші партії, по 4 ракети, було і 100% збитих, було 9 із 12 збитих, але це небагато ракет. Коли летить така велика кількість, то 45 із 55 — це напрочуд гарний результат», — заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.