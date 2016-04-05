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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2559256025612562>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:28

  Banderlog написав:Та не тільки в піках проблема. Є ще надлишки.


тим більше дивним видається відключення вночі освітлення міст, після 10ї. якщо пік проходять більш-менш, тоді навіщо на ніч виключати? місцева самодіяльність?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:31

Кацапи, шо з пиками?

Американський авіаносець USS Gerald R. Ford попрямував до Європи разом із ракетним крейсером та атомним підводним човном. На борту морського судна розташовано 90 літаків та гелікоптерів, включаючи винищувачі F-35C.
https://ukdefencejournal.org.uk/america ... -november/
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:36

  Denik написав:Півроку в зоні бойових дій.
9 кг не пороху а тротилу. Рахується не кількість вибухової речовини, а маса бойової частини загалом, якщо бч буде 40 кг тротилу без оболонки - вона матиме ефект метрів на 8 довкола, а далі - хіба що вікна повибиває, легкоброньована техніка лишиться неураженою. 152 мм снаряди страшні саме їх важкими уламками зі швидкістю 600 м/с...

Так у мопедов масса оболочки относительно массы взрывчатого вещества невелика.
Их как будто специально создавали наводить ужас на гражданское население.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:44

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:Та не тільки в піках проблема. Є ще надлишки.


тим більше дивним видається відключення вночі освітлення міст, після 10ї. якщо пік проходять більш-менш, тоді навіщо на ніч виключати? місцева самодіяльність?

У местной власти не так уж много потребления, чтобы экономить. Можно конечно нагнуть местные производства, но тогда потеряешь рабочие места и налоги. Можно остановить электро транспорт, но выгода сомнительная, троллейбусы везут на работу тысячи людей, которые платят налоги и создают спрос. Если эти люди не доедут до работы - рухнет торговля. Без покупателей магазины закроются. Садики, больницы отключать нельзя. Остаётся только ночное освещение, чтобы показать на бумаге отчет типа вот сэкономили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:48

по словам военных сбивших мопед его бч весит чуть больше 30 кг...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:50

45 из 55

☺️Повітряні сили збили сьогодні 45 із 55 ракет — це «найкращий результат» під час масового запуску.

«З усіх масових запусків цієї високоточної зброї по Україні — це найкращий результат. Коли запускали менші партії, по 4 ракети, було і 100% збитих, було 9 із 12 збитих, але це небагато ракет. Коли летить така велика кількість, то 45 із 55 — це напрочуд гарний результат», — заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:00

vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чалый прав. Кацапы не на фронте переиграли, а тактически комплексно - после уничтоженя инфраструктуры, военные победы не имеют значения
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:04

  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів

"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит
beee
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:08

  beee написав:
  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів

"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит

А ракета после сбития не может повредить "объект" ? Может, правда не тот куда она изначально была нацелена. Кто-то высасывает зраду из всего.
alex_dvornichenko
 
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