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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2559256025612562
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:10

А шо сталося?

У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра :roll: У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:12

  alex_dvornichenko написав: А ракета после сбития не может повредить "объект" ? Может, правда не тот куда она изначально была нацелена. Кто-то высасывает зраду из всего.

теоретически может, как в бильярде одним шаром закатить сразу два шара
Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що внаслідок ракетних ударів у понеділок, 31 жовтня, пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 областях.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vnaslidok-rak ... mihal.html
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:14

Я два раза перечитал искал подвох и думал что юмор

❗️Владимир Путин заявил, что украинские дроны, атаковавшие корабли Черноморского флота в Севастополе, были 6 метров длиной, несли по 500 тонн взрывчатки, но успеха не достигли.
https://t.me/sotaproject/48997


«Мрии» принадлежит абсолютный рекорд грузоподъёмности — 253,8 тонны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:24

vitaliian
ЧТо было на бумажке, то и прочитал, грех смеяться над старым больным человеком.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:37

  beee написав:
  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів

"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит

как погляжу все "3 брата" в сборе :mrgreen:
а ничего что кое где еще мопеды летали?
а ничего что по Харькову и Запорожью бьют с300?
вояки диванные бл..
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