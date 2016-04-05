Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:10
У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра
У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
fler
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:12
alex_dvornichenko написав:
А ракета после сбития не может повредить "объект" ? Может, правда не тот куда она изначально была нацелена. Кто-то высасывает зраду из всего.
теоретически может, как в бильярде одним шаром закатить сразу два шара
Grand Touring
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:14
❗️Владимир Путин заявил, что украинские дроны, атаковавшие корабли Черноморского флота в Севастополе, были 6 метров длиной, несли по 500 тонн взрывчатки, но успеха не достигли.
https://t.me/sotaproject/48997
«Мрии» принадлежит абсолютный рекорд грузоподъёмности — 253,8 тонны.
vitaliian
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:24
vitaliian ЧТо было на бумажке, то и прочитал, грех смеяться над старым больным человеком.
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:37
beee написав: Grand Touring написав: vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено
18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів
"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит
как погляжу все "3 брата" в сборе
а ничего что кое где еще мопеды летали?
а ничего что по Харькову и Запорожью бьют с300?
вояки диванные бл..
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