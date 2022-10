Додано: Пон 31 жов, 2022 22:39

UA написав: Так у мопедов масса оболочки относительно массы взрывчатого вещества невелика.

Их как будто специально создавали наводить ужас на гражданское население.

Практически идеальная (научно-обоснованная) боеголовка у GMLRS (Хаймарс)M31 rockets with. Range: 15–92 kilometres (9.3–57.2 mi). Entered production in 2005. The warhead is produced by General Dynamics andhigh explosive in a steel blast-fragmentation case.Только 25% собственно взрьівчатое вещество...