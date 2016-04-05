Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:10
У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра
У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
fler
Повідомлень: 3350
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
Профіль
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:12
alex_dvornichenko написав:
А ракета после сбития не может повредить "объект" ? Может, правда не тот куда она изначально была нацелена. Кто-то высасывает зраду из всего.
теоретически может, как в бильярде одним шаром закатить сразу два шара
Grand Touring
Повідомлень: 985
З нами з: 23.03.20
Подякував: 309 раз.
Подякували: 323 раз.
Профіль
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:14
❗️Владимир Путин заявил, что украинские дроны, атаковавшие корабли Черноморского флота в Севастополе, были 6 метров длиной, несли по 500 тонн взрывчатки, но успеха не достигли.
https://t.me/sotaproject/48997
«Мрии» принадлежит абсолютный рекорд грузоподъёмности — 253,8 тонны.
vitaliian
Повідомлень: 14813
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
Профіль
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:24
vitaliian ЧТо было на бумажке, то и прочитал, грех смеяться над старым больным человеком.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 885
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
Профіль
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:37
beee написав: Grand Touring написав: vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено
18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів
"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит
как погляжу все "3 брата" в сборе
а ничего что кое где еще мопеды летали?
а ничего что по Харькову и Запорожью бьют с300?
вояки диванные бл..
Прохожий
Повідомлень: 12856
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:39
UA написав:
Так у мопедов масса оболочки относительно массы взрывчатого вещества невелика.
Их как будто специально создавали наводить ужас на гражданское население.
Практически идеальная (научно-обоснованная) боеголовка у GMLRS (Хаймарс)
M31 rockets with
200 pounds (91 kg) high-explosive unitary warhead
. Range: 15–92 kilometres (9.3–57.2 mi). Entered production in 2005. The warhead is produced by General Dynamics and
contains 51 pounds of PBX-109
high explosive in a steel blast-fragmentation case.
Только 25% собственно взрьівчатое вещество...
Denik
Повідомлень: 1711
З нами з: 23.02.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1044 раз.
Профіль
1
1
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:40
fler написав:
У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра
У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
похоже на разрыв магистральной трубы с газом без возгорания...пучит их...
edvardd
Повідомлень: 7950
З нами з: 20.11.08
Подякував: 139 раз.
Подякували: 2498 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:41
UA написав: Denik написав:
БЧ Мопеда 40-50 кг, як 152 або 155 снаряд, але без кінетичної енергії. БЧ Калібра - 500 кг.
В ютуб войсках служили?
В метательной части 152 мм снаряда около 9 кг
пороха
.
1 мопед = около 3,5 снарядов 152 мм.
Калибры разных модификаций бывают.
вот он появился и все разложил по полочкам, настоящий реальный воин
так и вижу, сидит в окопе на передке и начиняет "метательные части" снарядов ПОРОХОМ
Прохожий
Повідомлень: 12856
З нами з: 05.06.13
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1409 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:42
fler написав:
У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра
У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
https://t.me/black_slipper/9761
vitaliian
Повідомлень: 14813
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
Профіль
Додано: Пон 31 жов, 2022 22:50
vitaliian написав: fler написав:
У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра
У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
https://t.me/black_slipper/9761
а де ж вишенька - чому ніхто не палить?
wild.tomcat
Повідомлень: 1295
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 259 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
1488
106174
П'ят 26 лис, 2021 09:18 Schmit
6076
469870
1
4150
Вів 05 кві, 2016 10:03 Bukka