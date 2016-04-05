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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2560256125622563>
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:10

А шо сталося?

У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра :roll: У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:12

  alex_dvornichenko написав: А ракета после сбития не может повредить "объект" ? Может, правда не тот куда она изначально была нацелена. Кто-то высасывает зраду из всего.

теоретически может, как в бильярде одним шаром закатить сразу два шара
Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що внаслідок ракетних ударів у понеділок, 31 жовтня, пошкоджено 18 об'єктів критичної інфраструктури в 10 областях.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/vnaslidok-rak ... mihal.html
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:14

Я два раза перечитал искал подвох и думал что юмор

❗️Владимир Путин заявил, что украинские дроны, атаковавшие корабли Черноморского флота в Севастополе, были 6 метров длиной, несли по 500 тонн взрывчатки, но успеха не достигли.
https://t.me/sotaproject/48997


«Мрии» принадлежит абсолютный рекорд грузоподъёмности — 253,8 тонны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:24

vitaliian
ЧТо было на бумажке, то и прочитал, грех смеяться над старым больным человеком.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:37

  beee написав:
  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів

"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит

как погляжу все "3 брата" в сборе :mrgreen:
а ничего что кое где еще мопеды летали?
а ничего что по Харькову и Запорожью бьют с300?
вояки диванные бл..
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Так у мопедов масса оболочки относительно массы взрывчатого вещества невелика.
Их как будто специально создавали наводить ужас на гражданское население.

Практически идеальная (научно-обоснованная) боеголовка у GMLRS (Хаймарс)
M31 rockets with 200 pounds (91 kg) high-explosive unitary warhead. Range: 15–92 kilometres (9.3–57.2 mi). Entered production in 2005. The warhead is produced by General Dynamics and contains 51 pounds of PBX-109 high explosive in a steel blast-fragmentation case.
Только 25% собственно взрьівчатое вещество...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:40

  fler написав:У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра :roll: У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?

похоже на разрыв магистральной трубы с газом без возгорания...пучит их...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:41

  UA написав:
  Denik написав:БЧ Мопеда 40-50 кг, як 152 або 155 снаряд, але без кінетичної енергії. БЧ Калібра - 500 кг.

В ютуб войсках служили?
В метательной части 152 мм снаряда около 9 кг пороха.
1 мопед = около 3,5 снарядов 152 мм.
Калибры разных модификаций бывают.

вот он появился и все разложил по полочкам, настоящий реальный воин
так и вижу, сидит в окопе на передке и начиняет "метательные части" снарядов ПОРОХОМ :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:42

  fler написав:У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра :roll: У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?

https://t.me/black_slipper/9761
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:50

  vitaliian написав:
  fler написав:У Пітері бавовна, вибухова хвиля вибила скло в автівках у радіусі півкілометра :roll: У повітрі їдкий запах (газу?)
Хто в темі?

https://t.me/black_slipper/9761



а де ж вишенька - чому ніхто не палить? :D
wild.tomcat
 
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