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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2560256125622563
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:51

  wild.tomcat написав:
  Banderlog написав:Та не тільки в піках проблема. Є ще надлишки.


тим більше дивним видається відключення вночі освітлення міст, після 10ї. якщо пік проходять більш-менш, тоді навіщо на ніч виключати? місцева самодіяльність?
піда...си ,сер. А навіщо знаки населених пунктів завішувати? Бетонних блокпостів на заході накладати? Комендантську годину якого хєра ввели? Й шо там за порушення? Розстріл на місці? Та пес з ним. Качків чого було на труханів острів та в парки не пускати?
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Инфа от нашего главного защитника.
Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:52

  beee написав:
  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів

"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит

Валерій Залужний:

Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.

Перемога дається нам дуже важко. Але во
vitaliian
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