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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:51
wild.tomcat написав: Banderlog написав:
Та не тільки в піках проблема. Є ще надлишки.
тим більше дивним видається відключення вночі освітлення міст, після 10ї. якщо пік проходять більш-менш, тоді навіщо на ніч виключати? місцева самодіяльність?
піда...си ,сер. А навіщо знаки населених пунктів завішувати? Бетонних блокпостів на заході накладати? Комендантську годину якого хєра ввели? Й шо там за порушення? Розстріл на місці? Та пес з ним. Качків чого було на труханів острів та в парки не пускати?
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:06
Инфа от нашего главного защитника.
Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 23:52
beee написав: Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів
"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит
Валерій Залужний:
Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.
Перемога дається нам дуже важко. Але во
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Додано: Вів 01 лис, 2022 00:37
beee написав:
Чалый прав. Кацапы не на фронте переиграли, а тактически комплексно - после уничтоженя инфраструктуры, военные победы не имеют значения
Кацапней прям сквозь монитор смердит.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:13
sergey_sryvkin написав: beee написав:
Чалый прав. Кацапы не на фронте переиграли, а тактически комплексно - после уничтоженя инфраструктуры, военные победы не имеют значения
Кацапней прям сквозь монитор смердит.
Кожен раз , коли відкриє свій рот, доречі.
Спочатку була платівка "не випускають мене за кордон". Заплювали, ефекту не дала платівка. Тоді заграла нова "а я вже за кордоном, гайда за мною". Знов його висміяли. Тепер він типу повернувся, і починає свій двіж "нас кацапи переграли".
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Додано: Вів 01 лис, 2022 01:29
edvardd написав:
по словам военных сбивших мопед его бч весит чуть больше 30 кг...
Мабуть БЧ може варіюватися в залежності від потрібної дальності польоту.
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