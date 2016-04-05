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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2560256125622563
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Инфа от нашего главного защитника.
Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 23:52

  beee написав:
  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів

"Из 50 ракет сбито 44. Повреждено 18 объектов"
Кто-то издит

Валерій Залужний:

Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.

Перемога дається нам дуже важко. Але во
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 00:37

  beee написав:Чалый прав. Кацапы не на фронте переиграли, а тактически комплексно - после уничтоженя инфраструктуры, военные победы не имеют значения

Кацапней прям сквозь монитор смердит.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:13

  sergey_sryvkin написав:
  beee написав:Чалый прав. Кацапы не на фронте переиграли, а тактически комплексно - после уничтоженя инфраструктуры, военные победы не имеют значения

Кацапней прям сквозь монитор смердит.

Кожен раз , коли відкриє свій рот, доречі.
Спочатку була платівка "не випускають мене за кордон". Заплювали, ефекту не дала платівка. Тоді заграла нова "а я вже за кордоном, гайда за мною". Знов його висміяли. Тепер він типу повернувся, і починає свій двіж "нас кацапи переграли".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:29

  edvardd написав:по словам военных сбивших мопед его бч весит чуть больше 30 кг...

Мабуть БЧ може варіюватися в залежності від потрібної дальності польоту.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 01:44

  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів
сами себя дурим. С-300 и крылатые ракеты с ДВС считаем отдельно, чтобы отчёты о сбитии красивше выглядели.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 02:01

  juristkostya написав:
  Grand Touring написав:vitaliian
У п’ятницю, 31 жовтня, ракетами та дронами були уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів.
10 ракет пошкодили 18 обєктів
сами себя дурим. С-300 и крылатые ракеты с ДВС считаем отдельно, чтобы отчёты о сбитии красивше выглядели.

Там Арестович сегодня "разъяснил" что многие объекты расположены рядом друг с другом.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 02:39

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:
  Grand Touring написав:[b]vitaliian[/b10 ракет пошкодили 18 обєктів
сами себя дурим. С-300 и крылатые ракеты с ДВС считаем отдельно, чтобы отчёты о сбитии красивше выглядели.

Там Арестович сегодня "разъяснил" что многие объекты расположены рядом друг с другом.
возможно, и так, но я о другом: вот этим делением на "крылатые ракеты", "шахиды", "С-300" мы искусственно искажаем статистику.
Все это цели ПВО/ПРО, и эффективность перехвата надо показывать от общего количества, а не от одного из типов, который удается сбивать лучше других.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:42


Не розумію, чому наші зелені керманичі не закупили ці дешеві і багаточисленні системи ще до війни або хоча б одразу на початку війни, замість того, щоб тупо вимагати "закрийте небо", "дайте нам Петріот".
Хоча ні, все розумію.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:00

http://www.thepage.ua/economy/ukraina-u ... 4-trln/amp

С моей точки зрения это мародёрство на государственном уровне и есть одной из основных причин агрессии. Бабы то ещё нарожают, а сколько дворцов с награбленного можно построить.
alex_dvornichenko
 
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