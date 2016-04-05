Инфа от нашего главного защитника. Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”.
Тільки за сьогодні противник застосував по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу “Shahid-136” та один БПЛА “Ланцет-3”. Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю.
beee написав:Чалый прав. Кацапы не на фронте переиграли, а тактически комплексно - после уничтоженя инфраструктуры, военные победы не имеют значения
Кацапней прям сквозь монитор смердит.
Кожен раз , коли відкриє свій рот, доречі. Спочатку була платівка "не випускають мене за кордон". Заплювали, ефекту не дала платівка. Тоді заграла нова "а я вже за кордоном, гайда за мною". Знов його висміяли. Тепер він типу повернувся, і починає свій двіж "нас кацапи переграли".
Grand Touring написав:[b]vitaliian[/b10 ракет пошкодили 18 обєктів
сами себя дурим. С-300 и крылатые ракеты с ДВС считаем отдельно, чтобы отчёты о сбитии красивше выглядели.
Там Арестович сегодня "разъяснил" что многие объекты расположены рядом друг с другом.
возможно, и так, но я о другом: вот этим делением на "крылатые ракеты", "шахиды", "С-300" мы искусственно искажаем статистику. Все это цели ПВО/ПРО, и эффективность перехвата надо показывать от общего количества, а не от одного из типов, который удается сбивать лучше других.
Не розумію, чому наші зелені керманичі не закупили ці дешеві і багаточисленні системи ще до війни або хоча б одразу на початку війни, замість того, щоб тупо вимагати "закрийте небо", "дайте нам Петріот". Хоча ні, все розумію.