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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2561256225632564
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:21

  alex_dvornichenko написав:http://www.thepage.ua/economy/ukraina-utratila-kontrol-nad-mestorozhdeniyami-na-dollar124-trln/amp

С моей точки зрения это мародёрство на государственном уровне и есть одной из основных причин агрессии. Бабы то ещё нарожают, а сколько дворцов с награбленного можно построить.

Журналісти пишуть про $12,4 трлн України, але не розібрались. Там скоріше всього приватні активи.
Не може бути середня пенсія в 80 доларів в країні з ресурсами на $12,4 трлн.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:38

Речь не о активах, а о фетише российской власти, то что можно выкопать/выкачать и продать, чем можно спекулировать/шантажировать - ресурсах.
Перераспределение благ, это вопрос уже внутренней повестки, ответ ищите у Карла Маркса и отсутствия совести у власть имущих.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  juristkostya написав:возможно, и так, но я о другом: вот этим делением на "крылатые ракеты", "шахиды", "С-300" мы искусственно искажаем статистику.
Все это цели ПВО/ПРО, и эффективность перехвата надо показывать от общего количества, а не от одного из типов, который удается сбивать лучше других.

Ну танки й БМП теж рахують окремо. Теж "іскажають статістіку"?
Ракети від С-300 - малої дальності. Це зброя приблизно того ж класу, що й "Смерч". Тому записувати їх в одну графу з "Калібрами" та Х-101 - так собі ідея. З таким успіхом туди ж можна записати і активно-реактивні артилерійські снаряди, щоб не "іскажать статістіку".
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 09:57

  juristkostya написав:Там Арестович сегодня "разъяснил" что многие объекты расположены рядом друг с другом.
возможно, и так, но я о другом: вот этим делением на "крылатые ракеты", "шахиды", "С-300" мы искусственно искажаем статистику.
Все это цели ПВО/ПРО, и эффективность перехвата надо показывать от общего количества, а не от одного из типов, который удается сбивать лучше других.[/quote]
Це реально принципово різні об"єкти . С300 швидше схожа на гради, урагани чи хаймерси .
А всі останні дійсно літають ...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:01

Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
А це практично повноцінна механізована бригада.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 01 лис, 2022 10:09, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:01

вчора спілкувався з людиною, який на фронті з першого дня
брав участь в визволенні Архангельского, Великої Олександрівкі, більше місяця боїв за Давидів Брід

він позитивно вражен якістю роботи нашої арти (HIMARS/777)-жодного набоя не втрачено, все в ціль (майже в окоп)
стосовно відпусток -їх практично не має (окремі одиничні випадки, по вагомим сімейним обставинам-смерть близької людини)

-воює в добробаті (грошей не отримує), майже все від волонтерів (окрім набоїв), ніяких БТРів не мають (легка піхота), пересування на авто від волонтерів, продовольче забезпечення - обов'язок командира батальйону (в квітні були моменти -коли з продуктами було зовсім важко)
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:05

  sashaqbl написав:Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
Це повноцінна механізована бригада.


стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

Зербу зупинили, треба на місяць і муху...
досить багато на форумі панічних настроїв (якщо так лячно, то тримайте свої емоції в собі), навіть своїм дітям це демонструвати сором, тим паче нести це на форум
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:якщо так лячно

Це не "лячно". Це паразитна гидотна натура. Яка зудить, коли йому щось не дозволяють чи не дають.
Його під час війни мають випускати, а його кавалірки хай захищає хтось, йому мають забезпечувати комфортне життя , і щоб курс гарний , і ціни, і світло з теплом. А що воно дає державі і тим, хто для нього воює? А нічого, крім продуктів життєдіяльності він не здатний видати. .
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