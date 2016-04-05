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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 25612562256325642565>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:10

  sashaqbl написав:\\\
повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
\\\
А це практично повноцінна механізована бригада.

Отличные новости! Это получается, что осталось еще 2-3 недели -- и все -- конец СВО? :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:15

  flyman написав:при таких темпах для утилізації 300т чмобіків ще більше чим рік, а тим часом нових можуть набрати
и денег у них в резервах на год, я уже писал ранее. Так что если найдут кто им продаст оружие (мопеды ж нашли) год войны нам ещё точно обеспечен. А если снизить её темп то и несколько лет. Цены на нефть/газ играют на стороне РФ. Так что время не наш союзник.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:29

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
Це повноцінна механізована бригада.


стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

Вся моя юность 90х прошла под веерные отключения с 8 до 11 и с 18 до 23. Может для поколения инстаграм это трагедия, кто знает.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 11:30

Президент РФ Володимир Путін зганьбився - приписав Україні 6-метрові підводні апарати з 500 тоннами вибухівки, які нібито можуть знищити корабель.

Російський лідер на прес-конференції у понеділок, 31 жовтня, натякнув, що нібито українська сторона може поцілити таким апаратом в корабель з зерном, а "винна" буде Росія.

"Послухайте, я не знаю, Міноборони (Росії - Ред.) давало це чи ні: це ж не жарти - ось ці підводні апарати шість метрів довжиною і, по-моєму, 500 тонн там вибухівки... ну, влучить... - там ні від зерна, ні від корабля нічого не залишиться. А винні будемо ми...", - говорив він.

Російського лідера висміяли у мережі. "Ну, 500 тонн вибухівки - це приблизно 6-7 залізничних вагонів. І як воно влізло в шестиметровий підводний човен? Він що сьогодні укол пропустив?", - написав у Twitter користувач Valentine's+.

по відео видно що пуйло на пігулках (затормошений )
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:16

  sashaqbl написав:
  juristkostya написав:возможно, и так, но я о другом: вот этим делением на "крылатые ракеты", "шахиды", "С-300" мы искусственно искажаем статистику.
Все это цели ПВО/ПРО, и эффективность перехвата надо показывать от общего количества, а не от одного из типов, который удается сбивать лучше других.

Ну танки й БМП теж рахують окремо. Теж "іскажають статістіку"?
Ракети від С-300 - малої дальності. Це зброя приблизно того ж класу, що й "Смерч". Тому записувати їх в одну графу з "Калібрами" та Х-101 - так собі ідея. З таким успіхом туди ж можна записати і активно-реактивні артилерійські снаряди, щоб не "іскажать статістіку".
не, если вас устраивает, когда в новостях пишут, что "из 55 ракет долетело 10, повреждено 18 объектов"....
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Отличные новости! Это получается, что осталось еще 2-3 недели -- и все -- конец СВО?

Для людей, які не вміють рахувати уточню - ще 2-3 роки - і все, кінець СВО.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:37

  juristkostya написав: 10 ракет пошкодили 18 обєктів сами себя дурим. С-300 и крылатые ракеты с ДВС считаем отдельно, чтобы отчёты о сбитии красивше выглядели.
При чем здесь красивше? Статистика сбитых ракет исключительно по крылатым. Тактическое оружие так же рушило нашу инфраструктуру.От сюда и разбежности. То что отработали на отлично в глубоком тылу это факт.
Востаннє редагувалось otg в Вів 01 лис, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:39

  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
Це повноцінна механізована бригада.


стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

Вся моя юность 90х прошла под веерные отключения с 8 до 11 и с 18 до 23. Может для поколения инстаграм это трагедия, кто знает.

У родителей поинтересуйтесь -- как в эту "не трагедию" работалось/какие деньги зарабатывались...
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:39

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Отличные новости! Это получается, что осталось еще 2-3 недели -- и все -- конец СВО?

Для людей, які не вміють рахувати уточню - ще 2-3 роки - і все, кінець СВО.

Считаете, что даже за один год от украинской экономики хоть что-то останется?

Что мертво, умереть не может.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:41

  _hunter написав:Считаете, что даже за один год от украинской экономики хоть что-то останется?
Останется. Вы зря думаете что нашу экономику так легко разрушить. Вот увидите, как только война закончится будет ошеломляющий рост. Конечно не благодаря реформам, а благодаря низкой базе и помощи под восстановление.
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