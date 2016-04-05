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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2562256325642565>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 12:43

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:\\\
повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
\\\
А це практично повноцінна механізована бригада.

Отличные новости! Это получается, что осталось еще 2-3 недели -- и все -- конец СВО? :lol:

Коли тебе візьмуть за сра і відправлять десь під Херсон побачимо, що ти заспіваєш(((
А такого героя як козак характерник і ще один був перець з Луганська щось давненько не чути.
Гадаю, що війна для них закінчена, сподіваюсь українським полоном.
Но їм точно не до підколок зараз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:27

  _hunter написав:У родителей поинтересуйтесь -- как в эту "не трагедию" работалось/какие деньги зарабатывались...

Я и сам всё прекрасно помню, зачем спрашивать. Пережили 90е, переживём и путлеровскую навалу.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:27

как я и писал:
Взрыв газа случился в пригороде санкт-петербурга
При проведении пневматических испытаний в одном из ЖК произошла разгерметизация подземного газопровода среднего давления. Пострадавших нет, но очень много выбитых стекол в окнах квартир и машин.
Жители испуганы, но зато теперь имеют представление о том, как взрываются дома и гибнут Украинцы от настоящего оружия, запущенного их газовым террористом.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:форума еще до СВО, вроде, ушел..

До чого-чого, плять??? Ти там не переплутав форуми?

  _hunter написав:КХ с форума

За 3 дні до широкомасштабного вторгнення мордора я з ним в політичці спілкувався, чи не збирається він допомогти своїми горшочками ЗСУ?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 01 лис, 2022 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:35

  edvardd написав:Жители испуганы, но зато теперь имеют представление о том, как взрываются дома и гибнут Украинцы
для этого должна быть создана соответствующая нейронная цепочка в мозгу. Так что скорее нет, чем да. Вы когда хотите кушать, думаете про голодающих в Африке? Вот и они про Украину не думают.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:37

  Hotab написав:
  _hunter написав:форума еще до СВО, вроде, ушел..

До чого-чого, плять??? Ти там не переплутав форуми?

  _hunter написав:КХ с форума

За 3 дні до широкомасштабного вторгнення мордора я з ним в політичці спілкувався, чи не збирається він допомогти своїми горшочками ЗСУ?

Діти з урала підтягнулись, користуються надмірною демократію модераторів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:44

  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
Це повноцінна механізована бригада.


стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

В глибокому тилу Закарпаття, може і так, а в передмісті Києва до не давніх обстрілів було 7-8 годин (вночі не перевіряв, по графіку мали би відключати теж), зараз, думаю 10..12, але я не став перевіряти, бо і при відключеннях що були працювати не реально.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:45

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Отличные новости! Это получается, что осталось еще 2-3 недели -- и все -- конец СВО?

Для людей, які не вміють рахувати уточню - ще 2-3 роки - і все, кінець СВО.

при умові, що більше не буде (ч)мобілізацій в РФ
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:46

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  prodigy написав:
стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

Вся моя юность 90х прошла под веерные отключения с 8 до 11 и с 18 до 23. Может для поколения инстаграм это трагедия, кто знает.

У родителей поинтересуйтесь -- как в эту "не трагедию" работалось/какие деньги зарабатывались...

$30 в місяць вважалась добра зарплата, якщо її ще й виплачували, це про Київ
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:48

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:У родителей поинтересуйтесь -- как в эту "не трагедию" работалось/какие деньги зарабатывались...

Я и сам всё прекрасно помню, зачем спрашивать. Пережили 90е, переживём и путлеровскую навалу.

нас було 52 млн, пережити могли всі, тільки не багато хто не зміг
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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