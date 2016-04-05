Додано: Вів 01 лис, 2022 15:09

_hunter написав: Ну, подождем, значит. -- если somilitark-у верить -- осталось 2-3 месяца -- и от армаЇ орків ничего не останется. Ну, подождем, значит. -- если-у верить -- осталось 2-3 месяца -- и от армаЇ орків ничего не останется.

Ватнікі не вміють рахувати до 3-х.Ще в цьому році один місяць зими і один осені.В наступному році по графіку 2 місяці зими.Тобто весна, це 4 місяці від сьогодні і максимум 7 місяців, якщо брати кінець весни.Перечитай це уважно школьнік і треба вже навчитись складати 2+2.Чи так довго ще чекати до 18-ти, що можна викалупуватись і нервувати поважних людей?Ти в 3-му класі?Смерть в херсонському окопі ближче ніж ти гадаєш.А от весной вже не буде важкої техніки і твій папа буде на кудрявому барані з шашкою йти в лобову атаку, як будьонов. Подивись відоси з чмобіками в них вже починається "весна", про яку я говорю.Це не смішно, ти вже зараз можеш тримати цеглину чи каменюку в руці, цього достатньо для того, щоб брати правий берег Дніпра чи укрепрайони, твій бог сралін і великий жукав так воював в 41-45-хх.Не треба сміятися, путлерюгент скоріш за все теж буде лежати в нашій землі, подумай, якщо є натяки на сіру речовину...П.с. залівка не залівка, но красти толчок з будкою для собаки, це напевне від інвестиційного бумаЛюдоньки, що в них там в головах?Чи в нас така місія? Звільнити землю від цього сміття?((