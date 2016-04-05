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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2563256425652566>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:00

  _hunter написав:При чем тут работать? :shock: -- там же выше alex_dvornichenko на пару с otg ясно пишут: задача на ближайшие 2-3 года -- просто пережить. Потом только успевай уворачиваться от потоков бабла, которыми Украину будут заливать (кто -- не знаю, но говорят, что будут)...

Прав. Пережить и победить, а после победы и без заливки будем горы ворочать, но заливка будет, тут никак не отвертеться.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:04

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:При чем тут работать? :shock: -- там же выше alex_dvornichenko на пару с otg ясно пишут: задача на ближайшие 2-3 года -- просто пережить. Потом только успевай уворачиваться от потоков бабла, которыми Украину будут заливать (кто -- не знаю, но говорят, что будут)...

\\\ но заливка будет, тут никак не отвертеться.

Ну, подождем, значит. -- если somilitark-у верить -- осталось 2-3 месяца -- и от армаЇ орків ничего не останется. А потом заливка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:07

  _hunter написав:
  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:При чем тут работать? :shock: -- там же выше alex_dvornichenko на пару с otg ясно пишут: задача на ближайшие 2-3 года -- просто пережить. Потом только успевай уворачиваться от потоков бабла, которыми Украину будут заливать (кто -- не знаю, но говорят, что будут)...

\\\ но заливка будет, тут никак не отвертеться.

Ну, подождем, значит. -- если somilitark-у верить -- осталось 2-3 месяца -- и от армаЇ орків ничего не останется. А потом заливка.

треба запастися відрами і тазіками побільше, щоб було що підставляти під потоки бабла коли піде "золотий дощ"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:07

  edvardd написав:как я и писал:
Взрыв газа случился в пригороде санкт-петербурга
При проведении пневматических испытаний в одном из ЖК произошла разгерметизация подземного газопровода среднего давления. Пострадавших нет, но очень много выбитых стекол в окнах квартир и машин.
Жители испуганы, но зато теперь имеют представление о том, как взрываются дома и гибнут Украинцы от настоящего оружия, запущенного их газовым террористом.
Вы зря так думаете. Ничего это представление им не дало. Вот у нас до войны взрывался газ в домах, смотрели в новостях? Помните что чувствовали? Вот они чувствуют тоже. Там совершенно никто это не ассоциировал с войной. Вот тут мух все время чушь пишет, но в чем то он прав. Украина должна предупредить РФ. -Будете бить по нашей инфраструктуре, уничтожим вашу. Мы не можем по всей РФ, вот Москву обязательно надо оставить без света. Тогда будут понимать. Бьют они, прилетает в ответ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:17

  _hunter написав:При чем тут работать? :shock: -- там же выше alex_dvornichenko на пару с otg ясно пишут: задача на ближайшие 2-3 года -- просто пережить. Потом только успевай уворачиваться от потоков бабла, которыми Украину будут заливать (кто -- не знаю, но говорят, что будут)...
Здесь действительно "При чем тут работать?" У Вас совковое мировоззрение. Если мы говорим о экономике это не советские лозунги "начни с себя". Если Вы не понимаете что такое "низкая база", извините, не надо вставлять свой комент. Экономика это не Ваше.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
Це повноцінна механізована бригада.


стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

В глибокому тилу Закарпаття, може і так, а в передмісті Києва до не давніх обстрілів було 7-8 годин (вночі не перевіряв, по графіку мали би відключати теж), зараз, думаю 10..12, але я не став перевіряти, бо і при відключеннях що були працювати не реально.


В самому Києві теж зазвичай до 4 годин на день. Годі скиглити
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:09

  _hunter написав:Ну, подождем, значит. -- если somilitark-у верить -- осталось 2-3 месяца -- и от армаЇ орків ничего не останется.

Ватнікі не вміють рахувати до 3-х.
Ще в цьому році один місяць зими і один осені.
В наступному році по графіку 2 місяці зими.
Тобто весна, це 4 місяці від сьогодні і максимум 7 місяців, якщо брати кінець весни.
Перечитай це уважно школьнік і треба вже навчитись складати 2+2.
Чи так довго ще чекати до 18-ти, що можна викалупуватись і нервувати поважних людей?
Ти в 3-му класі?
Смерть в херсонському окопі ближче ніж ти гадаєш.
А от весной вже не буде важкої техніки і твій папа буде на кудрявому барані з шашкою йти в лобову атаку, як будьонов. Подивись відоси з чмобіками в них вже починається "весна", про яку я говорю.
Це не смішно, ти вже зараз можеш тримати цеглину чи каменюку в руці, цього достатньо для того, щоб брати правий берег Дніпра чи укрепрайони, твій бог сралін і великий жукав так воював в 41-45-хх.
Не треба сміятися, путлерюгент скоріш за все теж буде лежати в нашій землі, подумай, якщо є натяки на сіру речовину...
П.с. залівка не залівка, но красти толчок з будкою для собаки, це напевне від інвестиційного бума :mrgreen:
Людоньки, що в них там в головах?
Чи в нас така місія? Звільнити землю від цього сміття?((
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:13

  flyman написав:в Києві Фейслеса, де з.п. ніколи не опускалася за останні роки нижче 1куе
в 2009 я зп 1куе даже не рассматривал
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:17

  vitaliian написав:
  flyman написав:в Києві Фейслеса, де з.п. ніколи не опускалася за останні роки нижче 1куе
в 2009 я зп 1куе даже не рассматривал

Сейчас сколько куе твоя зарплата7
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 15:59

  somilitark написав:
  _hunter написав:Ну, подождем, значит. -- если somilitark-у верить -- осталось 2-3 месяца -- и от армаЇ орків ничего не останется.

Ватнікі не вміють рахувати до 3-х.
\\\

Слушай, ты что, вообще в неадекват выпал что ли? -- или тебе еще мем про "банкноту в 2-3 гривны" объяснять нужно? :shock:
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