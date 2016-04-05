RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2563256425652566
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:03

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:в Києві Фейслеса, де з.п. ніколи не опускалася за останні роки нижче 1куе
в 2009 я зп 1куе даже не рассматривал

Сейчас сколько куе твоя зарплата7

Тебе какое дело до моей зарплаты? Свои деньги считай.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14818
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:04

  vitaliian написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:в 2009 я зп 1куе даже не рассматривал

Сейчас сколько куе твоя зарплата7

Тебе какое дело до моей зарплаты? Свои деньги считай.

Хвастунишка попустился.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:17


Хм, чому ж Ізраїль не допомагає Україні зброєю?
Schmit
 
Повідомлень: 3311
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:33

  BIGor написав:Хвастунишка попустился.

Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 891
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:39

  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:Хвастунишка попустился.

Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.

И что? Возможно у Вас активов на 1 млн. долл, и доход упал с 16 куе до 4 куе. А Вы тут прибедняетесь гоняя бутерброды с красной икрой под Финляндию.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:44

  BIGor написав:
  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:Хвастунишка попустился.

Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.

И что? Возможно у Вас активов на 1 млн. долл, и доход упал с 16 куе до 4 куе. А Вы тут прибедняетесь гоняя бутерброды с красной икрой под Финляндию.

Нет, я по украинским меркам средний класс, из работяг. Я так понял, мой тонкий намёк на абсурдность вашего вопроса во время войны вы не поняли.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 891
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:51

  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:
  alex_dvornichenko написав:Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.

И что? Возможно у Вас активов на 1 млн. долл, и доход упал с 16 куе до 4 куе. А Вы тут прибедняетесь гоняя бутерброды с красной икрой под Финляндию.

Нет, я по украинским меркам средний класс, из работяг. Я так понял, мой тонкий намёк на абсурдность вашего вопроса во время войны вы не поняли.

Какой смысл в Вашем предложении? Зачем писать чепуху? Бахвалиться своим баблом во время войны хорошо? Что за люди пошли.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6837
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 1454 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:56

BIGor
у вас всё в порядке ? с психикой ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 891
З нами з: 10.10.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2563256425652566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, BIGor і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4155
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.