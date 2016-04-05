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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:03
BIGor написав: vitaliian написав: flyman написав:
в Києві Фейслеса, де з.п. ніколи не опускалася за останні роки нижче 1куе
в 2009 я зп 1куе даже не рассматривал
Сейчас сколько куе твоя зарплата7
Тебе какое дело до моей зарплаты? Свои деньги считай.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:04
vitaliian написав: BIGor написав: vitaliian написав:
в 2009 я зп 1куе даже не рассматривал
Сейчас сколько куе твоя зарплата7
Тебе какое дело до моей зарплаты? Свои деньги считай.
Хвастунишка попустился.
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BIGor
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:17
Хм, чому ж Ізраїль не допомагає Україні зброєю?
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Schmit
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:33
BIGor написав:
Хвастунишка попустился.
Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:39
alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Хвастунишка попустился.
Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.
И что? Возможно у Вас активов на 1 млн. долл, и доход упал с 16 куе до 4 куе. А Вы тут прибедняетесь гоняя бутерброды с красной икрой под Финляндию.
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BIGor
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:44
BIGor написав: alex_dvornichenko написав: BIGor написав:
Хвастунишка попустился.
Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.
И что? Возможно у Вас активов на 1 млн. долл, и доход упал с 16 куе до 4 куе. А Вы тут прибедняетесь гоняя бутерброды с красной икрой под Финляндию.
Нет, я по украинским меркам средний класс, из работяг. Я так понял, мой тонкий намёк на абсурдность вашего вопроса во время войны вы не поняли.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:51
alex_dvornichenko написав: BIGor написав: alex_dvornichenko написав:
Отвечу за него. Из за войны развязанной путлером, мой доход упал раза в 4.
И что? Возможно у Вас активов на 1 млн. долл, и доход упал с 16 куе до 4 куе. А Вы тут прибедняетесь гоняя бутерброды с красной икрой под Финляндию.
Нет, я по украинским меркам средний класс, из работяг. Я так понял, мой тонкий намёк на абсурдность вашего вопроса во время войны вы не поняли.
Какой смысл в Вашем предложении? Зачем писать чепуху? Бахвалиться своим баблом во время войны хорошо? Что за люди пошли.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 16:56
BIGor
у вас всё в порядке ? с психикой ?
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alex_dvornichenko
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