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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2563256425652566>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:17

  _hunter написав:При чем тут работать? :shock: -- там же выше alex_dvornichenko на пару с otg ясно пишут: задача на ближайшие 2-3 года -- просто пережить. Потом только успевай уворачиваться от потоков бабла, которыми Украину будут заливать (кто -- не знаю, но говорят, что будут)...
Здесь действительно "При чем тут работать?" У Вас совковое мировоззрение. Если мы говорим о экономике это не советские лозунги "начни с себя". Если Вы не понимаете что такое "низкая база", извините, не надо вставлять свой комент. Экономика это не Ваше.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  prodigy написав:
  sashaqbl написав:Цікаво, з атакою на Севастополь, ударом кацапів по енергомережам та плачем Флая, чо москвичі з світлом, а він без, повз увагу форума пройшли досить цікаві звіти генштабу:
за 1 листопада: 650 орків, 12 танків, 16 ББМ,
за 31 жовтня: 620 орків, 14 танків, 32 ББМ
за 30 жовтня: 950 орків, 13 танків, 52 ББМ
29 жовтня 550 орків, 19 танків, 23 ББМ
28 жовтня: 480 орків, 9 танків, 14 ББМ
Всього за 5 днів 3100 орків, 67 танків, 137 ББМ.
Це повноцінна механізована бригада.


стосовно світла-3-4 години на добу-це майже нічого, треба трохи під лаштуватись

В глибокому тилу Закарпаття, може і так, а в передмісті Києва до не давніх обстрілів було 7-8 годин (вночі не перевіряв, по графіку мали би відключати теж), зараз, думаю 10..12, але я не став перевіряти, бо і при відключеннях що були працювати не реально.


В самому Києві теж зазвичай до 4 годин на день. Годі скиглити
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 16:17


Хм, чому ж Ізраїль не допомагає Україні зброєю?
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дмитрий Медведев угрожает:
    Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России.
    Это, по его словам, является прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому документу, Москва может применить ядерное оружие, в частности, в случае агрессии против нее с применением обычного оружия, если под угрозу поставлено само существование государства.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:25

  otg написав:Дмитрий Медведев угрожает:
    Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России.
    Это, по его словам, является прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому документу, Москва может применить ядерное оружие, в частности, в случае агрессии против нее с применением обычного оружия, если под угрозу поставлено само существование государства.

перший раз тіпа страшно, другий раз непонятно, третій тупо, далі рази вже нецікаво
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 17:56

  flyman написав:перший раз тіпа страшно, другий раз непонятно, третій тупо, далі рази вже нецікаво
Ну это первый раз, настолько, прямая угроза. Не знаю, по пьяни ляпнул или же ему поручили такое сказать.... Кстати я давно об этом говорил. Будут проигрывать, он применит ЯО, поэтому окончание войны я ясно не вижу, каким образом можно ее закончить. Тут споры патриотов о "хороших русских", так вот -лично мое мнение, переворот в РФ это наилучший исход этой войны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:07

  otg написав:Дмитрий Медведев угрожает:

Зачем ты сюда тащишь пьяные высеры карлика ?

Представители США уже точно передали месседж для РФ, а именно, только попробуете, даже не примените, использовать ядерное оружие - разнесём вас к херам
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Представители США уже точно передали месседж для РФ, а именно, только попробуете, даже не примените, использовать ядерное оружие - разнесём вас к херам


дуже хочеться в це вірити, але якщо американці настільки круті, то чому вони постійно лепочуть "боже сохрани від прямого зіткнення / нехочемо бути стороною конфлікту" і т.д.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:22

Letusrock на данном этапе возможные потери граждан США неприемлемые. Подождут ещё.

Ведь чем больше оружия потратит Рашка по нам, тем меньше останется на потом, когда может вмешаться США.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:27

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Представители США уже точно передали месседж для РФ, а именно, только попробуете, даже не примените, использовать ядерное оружие - разнесём вас к херам


дуже хочеться в це вірити, але якщо американці настільки круті, то чому вони постійно лепочуть "боже сохрани від прямого зіткнення / нехочемо бути стороною конфлікту" і т.д.

Ви читати вмієте чи тільки писати ?
Щось Закарпатський фронт дуже сциться ...
pesikot
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