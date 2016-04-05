|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:38
Letusrock написав: pesikot написав:
Представители США уже точно передали месседж для РФ, а именно, только попробуете, даже не примените, использовать ядерное оружие - разнесём вас
дуже хочеться в це вірити, але якщо американці настільки круті, то чому вони постійно лепочуть "боже сохрани від прямого зіткнення / нехочемо бути стороною конфлікту" і т.д.
через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту
есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкой
это о чем говорит?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12856
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:42
Schmit написав:
Хм, чому ж Ізраїль не допомагає Україні зброєю?
Завтра, 1 ноября, в Израиле пройдут парламентские выборы. Значительную роль на этих выборах играет украинский фактор. Часть политиков, отстаивающих усиление помощи Украине, пытается объяснить обществу, почему это важно. Отмечают общую ирано-российскую угрозу. Говорят о моральном долге. Пытаются максимально ослабить влияние пророссийских популистов, таких как Либерман.
Что мы делаем накануне этих выборов? Голосуем по сути антиизраильскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН, которая касается ядерного разоружения Израиля. Привет всем критикам Будапештского меморандума!
Украина не воздержалась от голосования, как те же страны ЕС, но принципиально поддержала резолюцию, которая подана рядом арабских стран. В том числе Эмиратами, ставшими настоящим финансовым хабом для российской элиты — бабки Кадырова, других деятелей режима Путина сейчас лежат именно там. Эмираты радушно принимают к себе богатых россиян. Продают им недвижимость и отмазывают активы от блокировки и арестов. В том числе Палестинской администрацией — это там, где ходят с портретами Путина и постоянно кричат: "Сбросим евреев в море!"
У меня возникает простой вопрос: "Чтобы что?" Зачем так подставляться именно за день до выборов в колеблющейся стране? Это тактика такова: назло кондуктору отморожу уши? Сколько оружия и помощи поставили нам страны-авторы резолюции? Не понимаю, просто не понимаю!
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8646
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3068 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:46
Прохожий написав:
через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту
есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкойэто о чем говорит?
не говорит о намериниях,
но сказать что просто -демонстрация силы
тоже нельзя
одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8646
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3068 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:49
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду назвав Держбюджет на 2023 рік "бюджетом для перемоги"
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Уряд затвердив та передав до Верховної Ради оновлений бюджет на 2023 рік. Це буде бюджет для перемоги, адже більше 1 трлн грн буде направлено на армію та безпеку країни", - наголосив Шмигаль.
За словами прем'єра, іншими ключовими видатками стали пенсії, медицина та освіта.
Шмигаль також визнав, що Держбюджет на наступний рік через війну буде з безпрецедентним дефіцитом у 38 млрд доларів. Український уряд розраховує на допомогу США, країн Євросоюзу та МВФ у його покритті.
Дефіцит держбюджету України на 2023 рік
через війну в Україні погіршився стан економіки.
29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ хоче припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.
3 серпня 2022 року повідомлялося, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.
Український уряд сподівається у 2023 році щомісяця отримувати від партнерів по 3,5 млрд доларів, щоб перекрити дефіцит бюджету.
Шмигаль назвав три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від партнерів: макрофінанс від ЄС у розмірі 12 млрд доларів, тобто, мільярд щомісяця; 12 млрд доларів від МВФ, який він має надати на наступний рік; і щомісяця по 1,5 млрд доларів від Сполучені Штатів.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8646
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3068 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:49
prodigy написав: Schmit написав:
Хм, чому ж Ізраїль не допомагає Україні зброєю?
Завтра, 1 ноября, в Израиле пройдут парламентские выборы. Значительную роль на этих выборах играет украинский фактор. Часть политиков, отстаивающих усиление помощи Украине, пытается объяснить обществу, почему это важно. Отмечают общую ирано-российскую угрозу. Говорят о моральном долге. Пытаются максимально ослабить влияние пророссийских популистов, таких как Либерман.
Что мы делаем накануне этих выборов? Голосуем по сути антиизраильскую резолюцию на Генеральной ассамблее ООН, которая касается ядерного разоружения Израиля. Привет всем критикам Будапештского меморандума!
Украина не воздержалась от голосования, как те же страны ЕС, но принципиально поддержала резолюцию, которая подана рядом арабских стран. В том числе Эмиратами, ставшими настоящим финансовым хабом для российской элиты — бабки Кадырова, других деятелей режима Путина сейчас лежат именно там. Эмираты радушно принимают к себе богатых россиян. Продают им недвижимость и отмазывают активы от блокировки и арестов. В том числе Палестинской администрацией — это там, где ходят с портретами Путина и постоянно кричат: "Сбросим евреев в море!"
У меня возникает простой вопрос: "Чтобы что?" Зачем так подставляться именно за день до выборов в колеблющейся стране? Это тактика такова: назло кондуктору отморожу уши? Сколько оружия и помощи поставили нам страны-авторы резолюции? Не понимаю, просто не понимаю!
В принципе, я действительно, не понимаю этого голосования, но в любом случае Израиль нам ни чего не даст. Здесь ни грустить ни радоваться не стоит.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3207
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:52
Больше всего потерь за месяц частичной мобилизации понес Урал: известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской.
С начала частичной мобилизации в РФ погибло как минимум 100 призывников. И это только те мужчины, личные данные которых удалось восстановить журналистам, пишет "Новая газета Европа".
Сообщения о смертях мобилизованных начали поступать в первую неделю после призыва.
По информации журналистов, больше всего потерь на Урале. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской.
О смерти восьми мобилизованных известно в Красноярском крае. В Волгоградской области погибли уже десять человек из призванных после 21 сентября. В Ростовской области известно о семи погибших.
По две "похоронки" получили на своих родных жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Журналисты уточнили, что в реальности количество погибших мобилизованных может быть значительно выше. Ведь в своей статистике они учитывали только смерти, подтвержденные Минобороны России.
Причины гибели различны. Среди них:
медицинские патологии (оторвался тромб);
самоубийства;
несчастные случаи;
гибель во время драк;
отравление алкоголем и наркотиками
В среднем во многих случаях от мобилизации до гибели человека проходило всего 9-10 дней.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8646
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3068 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 19:31
prodigy написав: Прохожий написав:
через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту
есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкойэто о чем говорит?
не говорит о намериниях,
но сказать что просто -демонстрация силы
тоже нельзяодна подлодка-это почти ничего
, но что последует за этим, посмотрим
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 12856
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 1409 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 лис, 2022 19:38
Китай предложил помощь в экспорте украинского зерна
Китайские власти готовы посодействовать «укреплению международного консенсуса» вокруг экспорта зерна с Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
«Мы готовы (…) вносить активный вклад ради обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул дипломат, призвав стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и избегать эскалации. Чжао Лицзянь не уточнил, какую еще помощь Китай готов оказать в экспорте зерновых.
29 октября Москва объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в соглашение, но ООН и Турция совместно с украинской все равно продолжают вывоз зерна.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3207
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 лис, 2022 19:39
Прохожий написав:
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
авіаносна група-потужна сила,
просування до Европи такої армади-це вагомий аргумент
в політичних перемовинах з рф
перша мета-переконати пуйло в тому що у нього не вистачить сил
(змагатися у кого пенис більше не вийле, це і так зрозуміло)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 8646
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3068 раз.
- Подякували: 3108 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 01 лис, 2022 19:51
prodigy написав:
авіаносна група-потужна сила,
просування до Европи такої армади-це вагомий аргумент
в політичних перемовинах з рф
перша мета-переконати пуйло в тому що у нього не вистачить сил
(змагатися у кого пенис більше не вийле, це і так зрозуміло)
Он и не собирается соревноваться. Говорят у него бункер на кучу народу. Он видимо решил что выживет в ядерной войне.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3207
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106328
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|469976
|
|
|1
|4156
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|