Додано: Вів 01 лис, 2022 18:52

Больше всего потерь за месяц частичной мобилизации понес Урал: известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской.



С начала частичной мобилизации в РФ погибло как минимум 100 призывников. И это только те мужчины, личные данные которых удалось восстановить журналистам, пишет "Новая газета Европа".



Сообщения о смертях мобилизованных начали поступать в первую неделю после призыва.



По информации журналистов, больше всего потерь на Урале. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 ― из Челябинской области и двоих из Курганской.



О смерти восьми мобилизованных известно в Красноярском крае. В Волгоградской области погибли уже десять человек из призванных после 21 сентября. В Ростовской области известно о семи погибших.



По две "похоронки" получили на своих родных жители Москвы и Санкт-Петербурга.



Журналисты уточнили, что в реальности количество погибших мобилизованных может быть значительно выше. Ведь в своей статистике они учитывали только смерти, подтвержденные Минобороны России.



Причины гибели различны. Среди них:



медицинские патологии (оторвался тромб);

самоубийства;

несчастные случаи;

гибель во время драк;

отравление алкоголем и наркотиками

В среднем во многих случаях от мобилизации до гибели человека проходило всего 9-10 дней.