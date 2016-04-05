otg Робимо легкі зміни и все на своїм місцях! Известный тезис узких стран: «Украине нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику.
Если побеждает не Украина, то, видимо, Сосия. Цель Сосии в войне названа путинским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от Украины. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней Украины.
И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Украины (которое отобрали) в области ядерного сдерживания.
И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Узкие страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа Украины является гарантией от мирового конфликта.
Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.
Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.
Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.
Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.
Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
GALeon написав:Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
Запорожье и Днепр им не по зубам овладеть. А вот разрушить, как Харьков или Николаев вполне возможно, если бахкать ракетами по жилым домам, энергетике, водоканалу и кательным.
Прохожий написав:через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкой это о чем говорит?
не говорит о намериниях, но сказать что просто -демонстрация силы тоже нельзя
одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
Десантная дивизия США собирается вторгаться в Беларусь – глава КГБ РБ Тертель.
«101-я воздушно-десантная дивизия США, которая и планирует вторгаться, уже прибыла в Польшу».
GALeon написав:Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
Запорожье и Днепр им не по зубам овладеть. А вот разрушить, как Харьков или Николаев вполне возможно, если бахкать ракетами по жилым домам, энергетике, водоканалу и кательным.
Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.
Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.
Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.
Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.
Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
prodigy написав: не говорит о намериниях, но сказать что просто -демонстрация силы тоже нельзя
одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
Десантная дивизия США собирается вторгаться в Беларусь – глава КГБ РБ Тертель.
«101-я воздушно-десантная дивизия США, которая и планирует вторгаться, уже прибыла в Польшу».
))))))
За РБ буде ядрьона мстя по США? Що там медеведь проричав?
otg написав:Он видимо решил что выживет в ядерной войне.
с чего вы решили что он хочет жить? Я думаю, он хочет утянуть с собой на тот свет как можно больше людей. Под эту доктрину подходит что угодно. Человек который хочет жить не будет затевать войну, потому что неизвестно как поведет себя окружение, если вдруг что то пойдёт не так. Желающих занять его место думаю много.