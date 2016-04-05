RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2564256525662567
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:08

otg Робимо легкі зміни и все на своїм місцях!
Известный тезис узких стран: «Украине нельзя дать победить в войне».
Что он означает на самом деле?
Проследите простую формальную логику.

Если побеждает не Украина, то, видимо, Сосия.
Цель Сосии в войне названа путинским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий.
То есть отторжение их от Украины.
Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней Украины.

И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Украины (которое отобрали) в области ядерного сдерживания.

И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать?
Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?
Давайте называть вещи своими именами.
Узкие страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа Украины является гарантией от мирового конфликта.
basya13
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Про Запорізький напрямок

Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.

Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.

Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.

Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
Запорожье и Днепр им не по зубам овладеть. А вот разрушить, как Харьков или Николаев вполне возможно, если бахкать ракетами по жилым домам, энергетике, водоканалу и кательным.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5966
З нами з: 13.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  prodigy написав:
  Прохожий написав:через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту
есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкой
это о чем говорит?


не говорит о намериниях,
но сказать что просто -демонстрация силы тоже нельзя

одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим

:)
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
Десантная дивизия США собирается вторгаться в Беларусь – глава КГБ РБ Тертель.

«101-я воздушно-десантная дивизия США, которая и планирует вторгаться, уже прибыла в Польшу».

))))))
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 861
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:03

  Игорь Алексеевич написав:
  GALeon написав:Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
Запорожье и Днепр им не по зубам овладеть. А вот разрушить, как Харьков или Николаев вполне возможно, если бахкать ракетами по жилым домам, энергетике, водоканалу и кательным.

все кутильни не уничтожить,в июне все решили https://www.bilderbergmeetings.org/pres ... ss-release
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 01 лис, 2022 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7186
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1456 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:05

  GALeon написав:️Про Запорізький напрямок

Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.

Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.

Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.

Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.

Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.

А якщо підуть через Вознесеньк на ПНР?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29825
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2567 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:07

  GALeon написав:
Прохожий написав:
  prodigy написав:
не говорит о намериниях,
но сказать что просто -демонстрация силы тоже нельзя

одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим

:)
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
Десантная дивизия США собирается вторгаться в Беларусь – глава КГБ РБ Тертель.

«101-я воздушно-десантная дивизия США, которая и планирует вторгаться, уже прибыла в Польшу».

))))))

За РБ буде ядрьона мстя по США? Що там медеведь проричав?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29825
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1439 раз.
Подякували: 2567 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:29

  otg написав:Он видимо решил что выживет в ядерной войне.
с чего вы решили что он хочет жить? Я думаю, он хочет утянуть с собой на тот свет как можно больше людей. Под эту доктрину подходит что угодно. Человек который хочет жить не будет затевать войну, потому что неизвестно как поведет себя окружение, если вдруг что то пойдёт не так. Желающих занять его место думаю много.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14822
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2564256525662567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106330
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 469977
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3087)
01.11.2022 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.