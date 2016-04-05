otg Робимо легкі зміни и все на своїм місцях! Известный тезис узких стран: «Украине нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику.
Если побеждает не Украина, то, видимо, Сосия. Цель Сосии в войне названа путинским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от Украины. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней Украины.
И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Украины (которое отобрали) в области ядерного сдерживания.
И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Узкие страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа Украины является гарантией от мирового конфликта.
Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.
Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.
Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.
Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.
Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
Прохожий написав:через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкой это о чем говорит?
не говорит о намериниях, но сказать что просто -демонстрация силы тоже нельзя
одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
Десантная дивизия США собирается вторгаться в Беларусь – глава КГБ РБ Тертель.
«101-я воздушно-десантная дивизия США, которая и планирует вторгаться, уже прибыла в Польшу».
Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.
Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.
Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.
Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.
Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
prodigy написав: не говорит о намериниях, но сказать что просто -демонстрация силы тоже нельзя
одна подлодка-это почти ничего, но что последует за этим, посмотрим
"авіаносець «Gerald Ford». На борту – авіагрупа у складі 90 літаків (ударні винищувачі, літаки РЕБ, літаки раннього виявлення і попередження, бойові та ударні вертольоти, літаки логістики). До складу авіаносної групи входять ракетний крейсер USS «Normandy» (CG 60), есмінець USS «Ramage» (DDG 61), есмінець USS «McFaul» (DDG 74), есмінець USS «Thomas Hudner» (DDG 116), танкер USNS «Joshua Humpreys» (T-AO 188), суховантаж USNS «Robert E. Peary» (T-AKE 5), катер USCGC «Hamilton» (WMSL 753)."
Десантная дивизия США собирается вторгаться в Беларусь – глава КГБ РБ Тертель.
«101-я воздушно-десантная дивизия США, которая и планирует вторгаться, уже прибыла в Польшу».
))))))
За РБ буде ядрьона мстя по США? Що там медеведь проричав?
otg написав:Он видимо решил что выживет в ядерной войне.
с чего вы решили что он хочет жить? Я думаю, он хочет утянуть с собой на тот свет как можно больше людей. Под эту доктрину подходит что угодно. Человек который хочет жить не будет затевать войну, потому что неизвестно как поведет себя окружение, если вдруг что то пойдёт не так. Желающих занять его место думаю много. В истории нет примеров когда диктатор проигравший войну после этого оставался у власти. Диктатор до тех пор "страшный и грозный", пока его боятся. Отсюда и страшилки Яо чтобы боялись.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 22:07, всього редагувалось 3 разів.
В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» . https://t.me/evpatoriyachat2/143709 Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності. Ось ще: Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии
Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.
otg написав:Он видимо решил что выживет в ядерной войне.
с чего вы решили что он хочет жить? Я думаю, он хочет утянуть с собой на тот свет как можно больше людей. Под эту доктрину подходит что угодно. Человек который хочет жить не будет затевать войну, потому что неизвестно как поведет себя окружение, если вдруг что то пойдёт не так. Желающих занять его место думаю много.
Безумца нужно срочно остановить, но при этом дать понять его баранам, что в случае чего, отдуваться будут и они. По полной отдуваться. Если ядерный удар со стороны сосии будет - неизбежен будет яростный ответ. Пусть это дойдет до каждого скудоумного из немытой.
Забродського знавав особисто. Дещо тиранійний і деспотичний. Але одночасно розумний воєначальник. Давно не знаю його нинішню посаду, не слідкував. Знав , коли був ком.ВДВ. Його слова абсолютно логічні, і добре, що є там люди, які це розуміють. Я взагалі (Вітаха не дасть збрехати) думав ще до 24.02.2022 , що орки саме так і будуть діяти. Але мені не вистачило стратегічного розуміння, що для таких дій потрібно півмільйона-мільйон армії нападу. А зараз , схоже, така кількість м'яса у них буде.
Результатом перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань на Запорізькому та на Сумському напрямках, - заявив перший заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Михайло Забродський.
Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.
Завданням ворога буде сковування угруповання ЗСУ на лівому березі Дніпра.
Тому логично нарощувати стійку оборону на зазначених напрямках.
Та важливо пам'ятати, що оборона Дніпра і Запоріжжя без надійної опори на правий берег Дніпра може поставити наші війська в становище, в якому сьогодні перебуває противник на Херсонському плацдармі, з усіма проблемами постачання та підтримки.
захекаются они на Запорожском направлении, тут столько линий обороны закопали... совсем недавно писали, что наоборот на Запорожском сняли на Херсонское...