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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2565256625672568
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:59

бойові комари

ось звідки тема бойових комарів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:59

  fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» .
https://t.me/evpatoriyachat2/143709
Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності.
Ось ще:
Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии

Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.


якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:20

  vitaliian написав: с чего вы решили что он хочет жить?
Ну это подтверждают многие кто его знал лично.
Желающих занять его место думаю много.
Не так все просто. Желающих много, но вот принимать какие то решения после него, вот такие если есть, то единицы.
В истории нет примеров когда диктатор проигравший войну после этого оставался у власти. Диктатор до тех пор "страшный и грозный", пока его боятся. Отсюда и страшилки Яо чтобы боялись.
Да не боятся его. Китайцы прямо называют "беззубый щенок" Но никто не знает что у него в голове. Он войну проигрывать не собирается. Он гопник из подворотни.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:31

  otg написав:Да не боятся его. Китайцы прямо называют "беззубый щенок" Но никто не знает что у него в голове. Он войну проигрывать не собирается. Он гопник из подворотни.
если "беззубый" - должно быть плевать, что у него в голове. Логично, нет?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:36

  juristkostya написав:если "беззубый" - должно быть плевать, что у него в голове. Логично, нет?
Там не та логика. Он рыпнулся против всего мира не имея на то зубов. Вот поэтому и беззубый. Речь не про ядерную кнопку
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.


И как это возможно реализовать? Это ж не 25 февраля, планы такие строить )

Ну и лол
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55

  wild.tomcat написав:
  fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» .
https://t.me/evpatoriyachat2/143709
Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності.
Ось ще:
Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии

Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.


якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...

Попахивает лапшой.
Были уже вбросы о перевороте в Китае,
была лабуда о массовых арестах военных в мАскве, теперь вывалился вот очередной бред нагора.
С хрена Ирану сейчас прыгать на саудитов, у которых с кремлем ситуативная дружба-жевачка)))
antey1969
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