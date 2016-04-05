fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» . https://t.me/evpatoriyachat2/143709 Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності. Ось ще: Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии
Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.
якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...
fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» . https://t.me/evpatoriyachat2/143709 Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності. Ось ще: Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии
Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.
якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...
Попахивает лапшой. Были уже вбросы о перевороте в Китае, была лабуда о массовых арестах военных в мАскве, теперь вывалился вот очередной бред нагора. С хрена Ирану сейчас прыгать на саудитов, у которых с кремлем ситуативная дружба-жевачка)))