Газпром сократил добычу газа за 10 месяцев текущего года почти на 20 процентов, экспорт упал более чем на 40 процентов.Падение экспорта, конечно, связано с почти полной утратой европейского рынка, и по итогам года он будет точно в пределах 50 процентов объемов прошлого года (это при том, что первые два месяца январь и февраль объемы экспорта в Европу были еще как-то, но сопоставимыми с прошлогодними). Какие будут результаты следующего года, сказать трудно, но Европа жестко стоит на показателях не более 50 млрд кубометров в год, что составляет треть от «обычного» экспорта прошлых лет. Так что падение экспорта наверняка продолжится.Нужно понимать, что любое производство (и чем оно примитивнее в плане степени передела, тем выше этот показатель) имеет неснижаемые постоянные расходы, которые и определяют минимальный порог производства, при котором оно остается не-убыточным. С экспортом та же ситуация - экспортная компания имеет постоянные расходы, выраженные в валюте, что точно так же накладывает свой минимум объемов на экспортные поставки. Если экспорт падает ниже, возникают убытки, выраженные в валюте.«…Дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже…»©