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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2566256725682569>
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:59

бойові комари

ось звідки тема бойових комарів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 01 лис, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 21:59

  fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» .
https://t.me/evpatoriyachat2/143709
Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності.
Ось ще:
Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии

Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.


якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:20

  vitaliian написав: с чего вы решили что он хочет жить?
Ну это подтверждают многие кто его знал лично.
Желающих занять его место думаю много.
Не так все просто. Желающих много, но вот принимать какие то решения после него, вот такие если есть, то единицы.
В истории нет примеров когда диктатор проигравший войну после этого оставался у власти. Диктатор до тех пор "страшный и грозный", пока его боятся. Отсюда и страшилки Яо чтобы боялись.
Да не боятся его. Китайцы прямо называют "беззубый щенок" Но никто не знает что у него в голове. Он войну проигрывать не собирается. Он гопник из подворотни.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:31

  otg написав:Да не боятся его. Китайцы прямо называют "беззубый щенок" Но никто не знает что у него в голове. Он войну проигрывать не собирается. Он гопник из подворотни.
если "беззубый" - должно быть плевать, что у него в голове. Логично, нет?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:36

  juristkostya написав:если "беззубый" - должно быть плевать, что у него в голове. Логично, нет?
Там не та логика. Он рыпнулся против всего мира не имея на то зубов. Вот поэтому и беззубый. Речь не про ядерную кнопку
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро.


И как это возможно реализовать? Это ж не 25 февраля, планы такие строить )

Ну и лол
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 22:55

  wild.tomcat написав:
  fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» .
https://t.me/evpatoriyachat2/143709
Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності.
Ось ще:
Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии

Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.


якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...

Попахивает лапшой.
Были уже вбросы о перевороте в Китае,
была лабуда о массовых арестах военных в мАскве, теперь вывалился вот очередной бред нагора.
С хрена Ирану сейчас прыгать на саудитов, у которых с кремлем ситуативная дружба-жевачка)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:16

  otg написав:Он войну проигрывать не собирается. Он гопник из подворотни

  otg написав:Он рыпнулся против всего мира не имея на то зубов
противоречий не видите? Ещё никто не выиграл войну против всего мира. То есть ситуация патовая, проигрывать не собирается, но и выиграть не может.

Остаётся что? проиграть с огромным количеством жертв, выдав их за выигрыш. Пока что он выдает за выигрыш удары по энергосистеме. Их паблики закипают от счастья, если в каком то городе пропадает э.энергия. но этот экстаз пройдет и нужен будет новый.

Когда человек хочет жить, он не ввязывается в сомнительные авантюры, которые могут сделать его смерть желательной (а значит и вероятной) для достаточного количества влиятельных людей. Тем более не угрожает всему миру Яо,

Имхо причин у войны три: относительно скорая смерть пуйла, тотальная деградация русской нации и дешёвые нефть/газ для друзей типа Турции с Китаем в условиях изоляции торговли с рф
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 23:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:30

Газпром сократил добычу газа за 10 месяцев текущего года почти на 20 процентов, экспорт упал более чем на 40 процентов.

Падение экспорта, конечно, связано с почти полной утратой европейского рынка, и по итогам года он будет точно в пределах 50 процентов объемов прошлого года (это при том, что первые два месяца январь и февраль объемы экспорта в Европу были еще как-то, но сопоставимыми с прошлогодними). Какие будут результаты следующего года, сказать трудно, но Европа жестко стоит на показателях не более 50 млрд кубометров в год, что составляет треть от «обычного» экспорта прошлых лет. Так что падение экспорта наверняка продолжится.

Нужно понимать, что любое производство (и чем оно примитивнее в плане степени передела, тем выше этот показатель) имеет неснижаемые постоянные расходы, которые и определяют минимальный порог производства, при котором оно остается не-убыточным. С экспортом та же ситуация - экспортная компания имеет постоянные расходы, выраженные в валюте, что точно так же накладывает свой минимум объемов на экспортные поставки. Если экспорт падает ниже, возникают убытки, выраженные в валюте.

«…Дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать — хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже…»©
https://t.me/anatoly_nesmiyan/5719


PS Я не согласен, что экспортная компания имеет расходы в валюте, с чего бы это, она что обязана валютой платить зарплаты или налоги? Тот случай когда блогер пишет о том, в чём не разбирается. Говорить про смерть нефтегазовой отрасли на РФ преждевременно. Европа это далеко не все направления экспорта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На ПОХе сегодня э/э включили только с 12 до 16 и всё.
Ну и сейчас с 22 на ночь.
Интернета нет, мобильного тоже. Тепла нет. Ниера нет.
И как работать? И жить. А ещё плюс 15.
beee
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