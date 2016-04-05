fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» . https://t.me/evpatoriyachat2/143709 Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності. Ось ще: Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии
Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.
якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...
fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» . https://t.me/evpatoriyachat2/143709 Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності. Ось ще: Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии
Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.
якщо правда, ну то нехай, на здоров'я (померлим). тільки невідомо на що сподіваються. на допомогу всевишнього? чомусь є така підозра що тільки перераховані трохи вище країни напхають бородатим (ч)удакам по саме нєбалуй. а якщо ще хтось приєднається, то і без того побиття младєнца перетвориться в невідомо що. а до бородатих і приєднуватися то особливо нікому. хіба може яка палестина. і то відгрібе заодно з ними. а рашці не до того. подивимося...
Попахивает лапшой. Были уже вбросы о перевороте в Китае, была лабуда о массовых арестах военных в мАскве, теперь вывалился вот очередной бред нагора. С хрена Ирану сейчас прыгать на саудитов, у которых с кремлем ситуативная дружба-жевачка)))
otg написав:Он войну проигрывать не собирается. Он гопник из подворотни
otg написав:Он рыпнулся против всего мира не имея на то зубов
противоречий не видите? Ещё никто не выиграл войну против всего мира. То есть ситуация патовая, проигрывать не собирается, но и выиграть не может.
Остаётся что? проиграть с огромным количеством жертв, выдав их за выигрыш. Пока что он выдает за выигрыш удары по энергосистеме. Их паблики закипают от счастья, если в каком то городе пропадает э.энергия. но этот экстаз пройдет и нужен будет новый.
Когда человек хочет жить, он не ввязывается в сомнительные авантюры, которые могут сделать его смерть желательной (а значит и вероятной) для достаточного количества влиятельных людей. Тем более не угрожает всему миру Яо,
Имхо причин у войны три: относительно скорая смерть пуйла, тотальная деградация русской нации и дешёвые нефть/газ для друзей типа Турции с Китаем в условиях изоляции торговли с рф
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 23:37, всього редагувалось 3 разів.
Газпром сократил добычу газа за 10 месяцев текущего года почти на 20 процентов, экспорт упал более чем на 40 процентов.
Падение экспорта, конечно, связано с почти полной утратой европейского рынка, и по итогам года он будет точно в пределах 50 процентов объемов прошлого года (это при том, что первые два месяца январь и февраль объемы экспорта в Европу были еще как-то, но сопоставимыми с прошлогодними). Какие будут результаты следующего года, сказать трудно, но Европа жестко стоит на показателях не более 50 млрд кубометров в год, что составляет треть от «обычного» экспорта прошлых лет. Так что падение экспорта наверняка продолжится.
Нужно понимать, что любое производство (и чем оно примитивнее в плане степени передела, тем выше этот показатель) имеет неснижаемые постоянные расходы, которые и определяют минимальный порог производства, при котором оно остается не-убыточным. С экспортом та же ситуация - экспортная компания имеет постоянные расходы, выраженные в валюте, что точно так же накладывает свой минимум объемов на экспортные поставки. Если экспорт падает ниже, возникают убытки, выраженные в валюте.
PS Я не согласен, что экспортная компания имеет расходы в валюте, с чего бы это, она что обязана валютой платить зарплаты или налоги? Тот случай когда блогер пишет о том, в чём не разбирается. Говорить про смерть нефтегазовой отрасли на РФ преждевременно. Европа это далеко не все направления экспорта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 01 лис, 2022 23:44, всього редагувалось 1 раз.