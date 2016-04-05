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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2566256725682569
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:04

  Прохожий написав:через 2 недели к берегам Британии подойдет авианосное соединение во главе с Г.Фордом в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев с томагавками на борту
есть инфо и о сопровождении соединения как минимум 1й ударной подлодкой
это о чем говорит?

вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19

  beee написав:На ПОХе сегодня э/э включили только с 12 до 16 и всё.
Ну и сейчас с 22 на ночь.
Интернета нет, мобильного тоже. Тепла нет. Ниера нет.
И как работать? И жить. А ещё плюс 15.

Під час повномасштабної війни населенню залишається:
- або боротися з ворогом (і виживати);
- або працювати для боротьби з ворогом (і виживати);
- або просто виживати.

Тобто все, що вище рівня виживання, - це розкіш.
Яка, як правило, свідчить про те, що війна ще не торкнулася вас по-справжньому.
Уявіть тих людей, в кого розбомбило хати, вбило родичів; тих, хто зараз під обстрілами; тих, хто вже місяцями овсім без електрики.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 00:23

  fler написав:В ірані підняли червону ганчірку, це щось тіпа «початок війни» .
https://t.me/evpatoriyachat2/143709
Саудівська Аравія поділилася розвідданими зі США, які свідчать про нібито "неминучу атаку" з боку Ірану на цілі в королівстві. Через це збройні сили країн на Близькому Сході переведені у стан підвищеної готовності.
Ось ще:
Нападение со стороны Ирана может произойти в ближайшие 48 часов – Aquila со ссылкой на разведку Саудовской Аравии

Речь идет об атаке на Израиль, который вместе с США и Саудовской Аравией привел свои военные объекты на Ближнем Востоке в состояние повышенной готовности.


интересно почему для знамени выбрана мечеть в г. кум, а не тегеране. а так объявление кровной мести еще не означает явную войну. имхо.
pilker
 
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  #<1 ... 2566256725682569
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