вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 00:04
вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19
Під час повномасштабної війни населенню залишається:
- або боротися з ворогом (і виживати);
- або працювати для боротьби з ворогом (і виживати);
- або просто виживати.
Тобто все, що вище рівня виживання, - це розкіш.
Яка, як правило, свідчить про те, що війна ще не торкнулася вас по-справжньому.
Уявіть тих людей, в кого розбомбило хати, вбило родичів; тих, хто зараз під обстрілами; тих, хто вже місяцями овсім без електрики.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:23
интересно почему для знамени выбрана мечеть в г. кум, а не тегеране. а так объявление кровной мести еще не означает явную войну. имхо.
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