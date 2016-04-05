Додано: Сер 02 лис, 2022 01:12

vitaliian написав:

Остаётся что? проиграть с огромным количеством жертв, выдав их за выигрыш. Пока что он выдает за выигрыш удары по энергосистеме. Их паблики закипают от счастья, если в каком то городе пропадает э.энергия. но этот экстаз пройдет и нужен будет новый. Остаётся что? проиграть с огромным количеством жертв, выдав их за выигрыш. Пока что он выдает за выигрыш удары по энергосистеме. Их паблики закипают от счастья, если в каком то городе пропадает э.энергия. но этот экстаз пройдет и нужен будет новый.

Когда человек хочет жить, он не ввязывается в сомнительные авантюры, которые могут сделать его смерть желательной (а значит и вероятной) для достаточного количества влиятельных людей. Тем более не угрожает всему миру Яо,

Имхо причин у войны три: относительно скорая смерть пуйла, тотальная деградация русской нации и дешёвые нефть/газ для друзей типа Турции с Китаем в условиях изоляции торговли с рф

противоречий не видите? Ещё никто не выиграл войну против всего мира.

Да нет. Он гопник, идет до конца. поэтому будет поднимать ставки. Посмотрите на его выступления, не собирается он проигрывать, выдавая это за победу. Энергосистема лишь один из рычагов давления.плохо Вы знаете психотипы людей. Ни один человек ни идет на войну умереть. И он не пошел. И в запасе у него бункер.Не верный анализ. Причина у войны одна. Имперские амбиции пуйла. Попытка быть таким же могущественным как США. Опять же Вы читаете только паблики. Стоило б проанализировать его речи и осмыслить. Что касаемо нации я уже спрашивал. Какой нации? В РФ живут в т.ч и украинцы. Россияне это не нация.Нет там ни какого противоречия. Просто все пошло ни так как он думал. Там было просчитано все и дорожающая нефть и усталость от Украины. Он верил что побузят, побузят и все будет как после 2014-го. Не собирался он воевать против всего мира. А сейчас деваться некуда.Тем более мир помогает ограниченно. Тот же ядерный шантаж в действии.