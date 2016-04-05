вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 00:04
вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19
Під час повномасштабної війни населенню залишається:
- або боротися з ворогом (і виживати);
- або працювати для боротьби з ворогом (і виживати);
- або просто виживати.
Тобто все, що вище рівня виживання, - це розкіш.
Яка, як правило, свідчить про те, що війна ще не торкнулася вас по-справжньому.
Уявіть тих людей, в кого розбомбило хати, вбило родичів; тих, хто зараз під обстрілами; тих, хто вже місяцями овсім без електрики.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:23
интересно почему для знамени выбрана мечеть в г. кум, а не тегеране. а так объявление кровной мести еще не означает явную войну. имхо.
Додано: Сер 02 лис, 2022 01:12
Да нет. Он гопник, идет до конца. поэтому будет поднимать ставки. Посмотрите на его выступления, не собирается он проигрывать, выдавая это за победу. Энергосистема лишь один из рычагов давления.
плохо Вы знаете психотипы людей. Ни один человек ни идет на войну умереть. И он не пошел. И в запасе у него бункер.
Не верный анализ. Причина у войны одна. Имперские амбиции пуйла. Попытка быть таким же могущественным как США. Опять же Вы читаете только паблики. Стоило б проанализировать его речи и осмыслить. Что касаемо нации я уже спрашивал. Какой нации? В РФ живут в т.ч и украинцы. Россияне это не нация.
Нет там ни какого противоречия. Просто все пошло ни так как он думал. Там было просчитано все и дорожающая нефть и усталость от Украины. Он верил что побузят, побузят и все будет как после 2014-го. Не собирался он воевать против всего мира. А сейчас деваться некуда.Тем более мир помогает ограниченно. Тот же ядерный шантаж в действии.
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