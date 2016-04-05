вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 00:04
вроде цирконы пошли в серию в конце лета. вопрос в том оборудованы ли пусковые места под них на кораблях рф.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:19
Під час повномасштабної війни населенню залишається:
- або боротися з ворогом (і виживати);
- або працювати для боротьби з ворогом (і виживати);
- або просто виживати.
Тобто все, що вище рівня виживання, - це розкіш.
Яка, як правило, свідчить про те, що війна ще не торкнулася вас по-справжньому.
Уявіть тих людей, в кого розбомбило хати, вбило родичів; тих, хто зараз під обстрілами; тих, хто вже місяцями овсім без електрики.
Додано: Сер 02 лис, 2022 00:23
интересно почему для знамени выбрана мечеть в г. кум, а не тегеране. а так объявление кровной мести еще не означает явную войну. имхо.
Додано: Сер 02 лис, 2022 01:12
Да нет. Он гопник, идет до конца. поэтому будет поднимать ставки. Посмотрите на его выступления, не собирается он проигрывать, выдавая это за победу. Энергосистема лишь один из рычагов давления.
плохо Вы знаете психотипы людей. Ни один человек ни идет на войну умереть. И он не пошел. И в запасе у него бункер.
Не верный анализ. Причина у войны одна. Имперские амбиции пуйла. Попытка быть таким же могущественным как США. Опять же Вы читаете только паблики. Стоило б проанализировать его речи и осмыслить. Что касаемо нации я уже спрашивал. Какой нации? В РФ живут в т.ч и украинцы. Россияне это не нация.
Нет там ни какого противоречия. Просто все пошло ни так как он думал. Там было просчитано все и дорожающая нефть и усталость от Украины. Он верил что побузят, побузят и все будет как после 2014-го. Не собирался он воевать против всего мира. А сейчас деваться некуда.Тем более мир помогает ограниченно. Тот же ядерный шантаж в действии.
Додано: Сер 02 лис, 2022 07:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
может эти амбиции и есть но они слишком неявные. Это штамп, ни Крым ни Херсон на империю не тянут. Проще было бы аннексировать Белоруссию (как Крым без единого выстрела), Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию.
Это были бы огромные ЛОЯЛЬНЫЕ к РФ территории, доставшиеся почти без крови, что можно было бы продать как новую империю.
Так что это вы плохо понимаете происходящее и мыслите устаревшими штампами. Территории пуйлу не нужны. Поэтому так легко оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую и 95% Харьковской области.
Почитайте их паблики, кто радуется приобретенным Мариуполем или Херсоном? Никто. Кто пишет что "Расия восстановив былую мощь вернула..." Тоже никто. 99% росиян не знают где этот Херсон. Как им его продавать?
Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов.
Так же вы не понимаете психологию гопника, который сцыт за свою шкуру всегда (ещё раз всегда) избегает открытых противостояний с сильным противником, нападая либо группой на одного, либо на женщин и детей. Загуглите "днепропетровские маньяки" классический пример.
У вас давно гопник забирал деньги или телефон? У меня ещё в школе. После регулярно встречал ночью гопников когда жил в Днепре и Одессе, но никаких угроз не было, максимум просили сигарету. По лицу было видно, что хотят больше, но получив уверенный отказ "передумывали".
А вот на понт брать это их тема. В этом они с пуйло похожи, но не более. Гопник очень неточный штамп. Был бы пуйло гопником, он давно вывел бы войска с территории Украины и занимался только ракетными обстрелами с ядерным шантажом, на 100% зная что в ответ ничего не прилетит. А в херсонской области в ответ можно и по е..лу получить. Если получать по е..лу его устраивает, то это никак не гопник.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 08:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лис, 2022 07:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 02 лис, 2022 07:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 02 лис, 2022 08:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ситуация на Донбассе обострилась, россияне наступают с удвоенной силой – ISW
В новом отчете эксперты Института исследования войны отмечают усиление боевых действий в Донецкой области. В частности, силы рашистов атакуют сразу на нескольких направлениях, они пытаются окружить подразделения ВСУ в районе Угледара. Тут вероятно действуют подразделения 155-й бригады морской пехоты Восточного военного округа РФ.
Но Силы обороны Украины пытаются сдерживать наступление противника вдоль всей линии фронта и наносят удары по тылу россиян.
Додано: Сер 02 лис, 2022 09:59
солнечная панель + упс + доп аккумуляторы + оптика от укртелекома = инет + свет есть, 4 часа даже и не сильно село...только соломку, заранее подстилают...
Додано: Сер 02 лис, 2022 10:11
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