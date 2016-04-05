Додано: Сер 02 лис, 2022 10:56

juristkostya написав: vitaliian написав:

Территории вообще не тема этой войны. Территории вообще не тема этой войны. допустим. А что "тема"? допустим. А что "тема"?

На 100% не знаю, но варианты такие1. Пуйлу захотелось доблестных военных побед, в идеале окружить и взять в плен ВСУ, подняв свой рейтинг в космос. Сейчас за победы выдают обстрел энергетической инфраструктуры. Я давал ссылку где пропагандисты вешают народу лапшу типа Украина без света это круто. Отсюда можно делать выводы что военные победы не самоцель, годятся любые "победы", даже если это терроризм.2. Крым остаётся непризнанным, что обнуляет радость от его аннексии и легитимность пуйла в целом. На фоне военных побед можно потребовать признание Крыма.3. Борьба за власть внутри РФ. Победа как негласная гарантия, что после ухода пуйла его режим останется.Поэтому его и не скидывают до сих пор. Каждый в окружении боится потерять насиженное место а система - статус кво.Далее можно придумывать все более экзотические причины, например усиление Китая дешёвой русской нефтью, которую кроме Китая никто покупать не захочет. Или Китай станет прокладкой между русской нефтью и остальным миром.В Китае назревает крупный кризис и такие опции могли бы его минимизировать.