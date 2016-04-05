edvardd написав:захекаются они на Запорожском направлении, тут столько линий обороны закопали... совсем недавно писали, что наоборот на Запорожском сняли на Херсонское...
Судячи зі звітів Генштабу, русня намагається наступати ледь не по всій лінії фронту, не рахуючись з втратами. Жовтень для них став рекордним місяцем по втратам, як особового складу так і техніки. Особливо це стосуєтсья останнього тижня. Перші дні листопада ситуація аналогічна. Хоч лінія фронту практично не рухається, йдуть важкі бої.
vitaliian написав: Территории вообще не тема этой войны.
допустим. А что "тема"?
На 100% не знаю, но варианты такие 1. Пуйлу захотелось доблестных военных побед, в идеале окружить и взять в плен ВСУ, подняв свой рейтинг в космос. Сейчас за победы выдают обстрел энергетической инфраструктуры. Я давал ссылку где пропагандисты вешают народу лапшу типа Украина без света это круто. Отсюда можно делать выводы что военные победы не самоцель, годятся любые "победы", даже если это терроризм.
2. Крым остаётся непризнанным, что обнуляет радость от его аннексии и легитимность пуйла в целом. На фоне военных побед можно потребовать признание Крыма.
3. Борьба за власть внутри РФ. Победа как негласная гарантия, что после ухода пуйла его режим останется.
Поэтому его и не скидывают до сих пор. Каждый в окружении боится потерять насиженное место а система - статус кво.
Далее можно придумывать все более экзотические причины, например усиление Китая дешёвой русской нефтью, которую кроме Китая никто покупать не захочет. Или Китай станет прокладкой между русской нефтью и остальным миром.
В Китае назревает крупный кризис и такие опции могли бы его минимизировать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 11:25, всього редагувалось 7 разів.
Denik написав:. Чим закінчилася війна-всі пам'ятають
сколько стран воевали против оси Германия-Италия-Япония. Одних британии и США с головой хваатило бы перемолоть фашистов. Плюс СССР жирно живой силой помогал и ограничивал возможности Гитлера в Европе. Даже в теории шансов у Гитлера не было.
У нас тут немного другая ситуация. Через сколько месяцев после 24.10 нам поставили Хаймарсы и Ирисы? Возможности рф конечно исчерпываются, но не так быстро как хотелось бы. Несколько лет такой войны и от инфраструктуры не останется ничего. Тут вопрос что наступит раньше. В темноте при свечах тоже будете радоваться сколько рашисты потратили на ракеты?)
По-перше Гітлер мав шанси і значні. Просто переоцінив свої сили. По-друге СРСР в 1942 при значній втраті промислових територій було виготовлено в рази!(приблизно в 5 разів) більше військової техніки ніж в довоєнні роки. Тому ці всі речі неоднозначні і досить не прогнозовані.
andrijk777 написав:По-перше Гітлер мав шанси і значні
шансы на что, удержать территорию СССР длина по границам которой была 62710 км? Всего населения мира для этого не хватило бы. Ресурсы Гитлера впервые закончились под Сталинградом и окончательно на Курской дуге. Почему он не прислал подкрепление Паулюсу? Некого было присылать. При этом у СССР не смотря на значительные потери, человеческие ресурсы оставались довольно большие. А технику дали США по Лэнд Лизу. Шансы у Гитлера были если бы Сталин сдался. Тогда не было бы Ленд Лиза а мелкие очаги сопротивления за пару лет погасили бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 11:31, всього редагувалось 1 раз.
Результатом короткого періоду формування і підготовки, а також – перекидання виведених з Херсонського плацдарму російських військ, може стати створення двох потужних ударних угруповань. Одне з них може бути розгорнуте на Запорізькому, інше – на Сумському напрямку. Завдання угруповань може полягати у нанесенні двох концентричних ударів з північного і південного напрямків. Північне угруповання імовірно може діяти за напрямком Суми - Полтава - Дніпро, південне – Запоріжжя - Дніпро. Завданням військ на існуючій на Сході лінії зіткнення в цьому випадку буде лише сковування угруповання ЗС України і унеможливлення використання військових частин і з’єднань на інших загрозливих напрямках. Кінцевою ж військовою метою операції може бути омріяне стратегічне оточення угруповання ЗС України на лівому березі річки Дніпро. При цьому безспірним вирішальним політичним результатом для РФ може стати примушення України до перемовин з позиції тиску, аналогічної умовам березня поточного року.
flyman написав:перший раз тіпа страшно, другий раз непонятно, третій тупо, далі рази вже нецікаво
Ну это первый раз, настолько, прямая угроза. Не знаю, по пьяни ляпнул или же ему поручили такое сказать.... Кстати я давно об этом говорил. Будут проигрывать, он применит ЯО, поэтому окончание войны я ясно не вижу, каким образом можно ее закончить. Тут споры патриотов о "хороших русских", так вот -лично мое мнение, переворот в РФ это наилучший исход этой войны.
По цій "прямій загрозі" вже сьогодні має бути ядерний удар. Крим і Бєлгородська область не є територією РФ? Хіба удари по ним не є "угроза существованию нашего государства"?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 02 лис, 2022 11:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Территории вообще не тема этой войны.
допустим. А что "тема"?
Вроде уже обсуждался вопрос: сосед-демократ -- может научить плохому граждан рф-ии... Про "рерритории вообще не тема этой войны" -- полностью соглашусь: у "1\6-й суши" и своих земель (полностью необжитых в том числе) -- более чем дофига и новых им особо и не нужно. И "инвестиции" в развитие Л\Д НР-ов -- за все 8 лет это полностью Аналогично и с людьми: при ихней модели экономики у них лямов 40 народу -- тупо лишние...
andrijk777 написав:По-перше Гітлер мав шанси і значні
шансы на что, удержать территорию СССР длина по границам которой была 62710 км? Всего населения мира для этого не хватило бы. Ресурсы Гитлера впервые закончились под Сталинградом и окончательно на Курской дуге. Почему он не прислал подкрепление Паулюсу? Некого было присылать. При этом у СССР не смотря на значительные потери, человеческие ресурсы оставались довольно большие. А технику дали США по Лэнд Лизу.
Був розрахунок на бліцкріг, на кшталт "за три дня", але щось пішло не так.
flyman написав:перший раз тіпа страшно, другий раз непонятно, третій тупо, далі рази вже нецікаво
Ну это первый раз, настолько, прямая угроза. Не знаю, по пьяни ляпнул или же ему поручили такое сказать.... Кстати я давно об этом говорил. Будут проигрывать, он применит ЯО, поэтому окончание войны я ясно не вижу, каким образом можно ее закончить. Тут споры патриотов о "хороших русских", так вот -лично мое мнение, переворот в РФ это наилучший исход этой войны.
По цій "прямій загрозі" вже сьогодні має бути ядерний удар. Крим і Бєлгородська область не є територією РФ? Хіба удари по ним не є "угроза существованию нашего государства"?
Та вже включили ще 4 обл., за б-яке звільнене ЗСУ село мала би бути отвєтка ЯЗ.