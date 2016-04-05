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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2569257025712572>
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:28

  flyman написав:Був розрахунок на бліцкріг, на кшталт "за три дня", але щось пішло не так
муха какие три дня, поезд Москва Владивосток едет неделю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:29

  User253 написав:Так кому верить?

Рекомендую верить Залужному и тем друзьям и родственникам, которые на войне и помогать им.
Самая правильная тактика, а в политику, верю/не верю поиграем когда справимся с внешним врагом.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:30

  User253 написав:Буданов заявлял что уже к лету вернёт Крым.
Арестович "ракеты закончились" и "2-3 недели"
При этом в Киеве призывают быть готовыми к жизни без света неделями

Вот ещё новое:
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3605291-mihajlo-zabrodskij-persij-zastupnik-golovi-komitetu-vr-z-pitan-nacbezpeki-oboroni-i-rozvidki-generallejtenant.html
\\\\
Так кому верить?

А вы с какой целью интересуетесь? -- потому как ваша задача (как тут чуть выше писали): выживать тихонечько -- и не ныть особо: дабы своим скавчаньем не доморализовывать Защитников Родины.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:35

  vitaliian написав:
  otg написав:Имперские амбиции пуйла.
может эти амбиции и есть но они слишком неявные. Это штамп, ни Крым ни Херсон на империю не тянут. Проще было бы аннексировать Белоруссию (как Крым без единого выстрела), Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию.

Это были бы огромные ЛОЯЛЬНЫЕ к РФ территории, доставшиеся почти без крови, что можно было бы продать как новую империю.

Так что это вы плохо понимаете происходящее и мыслите устаревшими штампами. Территории пуйлу не нужны. Поэтому так легко оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую и 95% Харьковской области.

Почитайте их паблики, кто радуется приобретенным Мариуполем или Херсоном? Никто. Кто пишет что "Расия восстановив былую мощь вернула..." Тоже никто. 99% росиян не знают где этот Херсон. Как им его продавать?

Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов.

Так же вы не понимаете психологию гопника, который сцыт за свою шкуру всегда (ещё раз всегда) избегает открытых противостояний с сильным противником, нападая либо группой на одного, либо на женщин и детей. Загуглите "днепропетровские маньяки" классический пример.

У вас давно гопник забирал деньги или телефон? У меня ещё в школе. После регулярно встречал ночью гопников когда жил в Днепре и Одессе, но никаких угроз не было, максимум просили сигарету. По лицу было видно, что хотят больше, но получив уверенный отказ "передумывали".

А вот на понт брать это их тема. В этом они с пуйло похожи, но не более. Гопник очень неточный штамп. Был бы пуйло гопником, он давно вывел бы войска с территории Украины и занимался только ракетными обстрелами с ядерным шантажом, на 100% зная что в ответ ничего не прилетит. А в херсонской области в ответ можно и по е..лу получить. Если получать по е..лу его устраивает, то это никак не гопник.

Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця.
Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто.
І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:40

  _hunter написав:А вы с какой целью интересуетесь? -- потому как ваша задача (как тут чуть выше писали): выживать тихонечько -- и не ныть особо: дабы своим скавчаньем не доморализовывать Защитников Родины.

Вижу серьёзное противоречие в словах первых лиц.

Надо или выпустить, или(и) показывать давно обещанную победу - и тогда никто не будет "скавчать", "деморализовать", и будут "тихонечко выживать" (дайте возможность выжить согласно Конституции и Законов)

Заодно и эл.энергия и другие ресурсы сэкономятся
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:43

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:Имперские амбиции пуйла.
\\\
Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов.
\\\

Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця.
Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто.
І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.

Критерий-то четкий -- не поспоришь. Но ответа на вопрос "а зачем" все еще нет: для чего этот "критерий" понадобился -- что такое в РФ-и произошло в 21-м (или в 14-м)?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:46

  User253 написав:
  _hunter написав:А вы с какой целью интересуетесь? -- потому как ваша задача (как тут чуть выше писали): выживать тихонечько -- и не ныть особо: дабы своим скавчаньем не доморализовывать Защитников Родины.

Вижу серьёзное противоречие в словах первых лиц.
\\\
Заодно и эл.энергия и другие ресурсы сэкономятся

К вам ровно тот же вопрос: и что _вы_ видя это противоречие собираетесь делать?

А _зачем_ их экономить? -- армия и так на генераторах сидит. "Других ресурсов" союзники -- по лярду в месяц наливают...
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 11:57

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:\\\
Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов.
\\\

Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця.
Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто.
І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.

Критерий-то четкий -- не поспоришь. Но ответа на вопрос "а зачем" все еще нет: для чего этот "критерий" понадобился -- что такое в РФ-и произошло в 21-м (или в 14-м)?

А питання "а зачем" - другорядне.
Ключове питання "Хто переможець". У переможця не прийнято питати "а зачем". А до переможеного - вже питань не ставлять, його міняють.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:02

andrijk777
Ну - для путіна території дуже різні ... Якщо він весь час оглядається на 18 століття - то Україна це ключове . Без неї імперія б взагалі не відбулася . Не кажучи вже про наших на службі у них - починаючи з назви ...
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/statedept/vide ... 2095925753

Нам выделяют отдельным пакетом 55 млн. тех.помощи на восстановление энергетической инфраструктуры после террористических атак орды.
alex_dvornichenko
 
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