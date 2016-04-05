vitaliian написав:

otg написав: Имперские амбиции пуйла. Имперские амбиции пуйла.

может эти амбиции и есть но они слишком неявные. Это штамп, ни Крым ни Херсон на империю не тянут. Проще было бы аннексировать Белоруссию (как Крым без единого выстрела), Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию.Это были бы огромные ЛОЯЛЬНЫЕ к РФ территории, доставшиеся почти без крови, что можно было бы продать как новую империю.Так что это вы плохо понимаете происходящее и мыслите устаревшими штампами. Территории пуйлу не нужны. Поэтому так легко оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую и 95% Харьковской области.Почитайте их паблики, кто радуется приобретенным Мариуполем или Херсоном? Никто. Кто пишет что "Расия восстановив былую мощь вернула..." Тоже никто. 99% росиян не знают где этот Херсон. Как им его продавать?Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов.Так же вы не понимаете психологию гопника, который сцыт за свою шкуру всегда (ещё раз всегда) избегает открытых противостояний с сильным противником, нападая либо группой на одного, либо на женщин и детей. Загуглите "днепропетровские маньяки" классический пример.У вас давно гопник забирал деньги или телефон? У меня ещё в школе. После регулярно встречал ночью гопников когда жил в Днепре и Одессе, но никаких угроз не было, максимум просили сигарету. По лицу было видно, что хотят больше, но получив уверенный отказ "передумывали".А вот на понт брать это их тема. В этом они с пуйло похожи, но не более. Гопник очень неточный штамп. Был бы пуйло гопником, он давно вывел бы войска с территории Украины и занимался только ракетными обстрелами с ядерным шантажом, на 100% зная что в ответ ничего не прилетит. А в херсонской области в ответ можно и по е..лу получить. Если получать по е..лу его устраивает, то это никак не гопник.