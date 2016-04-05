может эти амбиции и есть но они слишком неявные. Это штамп, ни Крым ни Херсон на империю не тянут. Проще было бы аннексировать Белоруссию (как Крым без единого выстрела), Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию.
Это были бы огромные ЛОЯЛЬНЫЕ к РФ территории, доставшиеся почти без крови, что можно было бы продать как новую империю.
Так что это вы плохо понимаете происходящее и мыслите устаревшими штампами. Территории пуйлу не нужны. Поэтому так легко оставили Киевскую, Черниговскую, Сумскую и 95% Харьковской области.
Почитайте их паблики, кто радуется приобретенным Мариуполем или Херсоном? Никто. Кто пишет что "Расия восстановив былую мощь вернула..." Тоже никто. 99% росиян не знают где этот Херсон. Как им его продавать?
Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов.
Так же вы не понимаете психологию гопника, который сцыт за свою шкуру всегда (ещё раз всегда) избегает открытых противостояний с сильным противником, нападая либо группой на одного, либо на женщин и детей. Загуглите "днепропетровские маньяки" классический пример.
У вас давно гопник забирал деньги или телефон? У меня ещё в школе. После регулярно встречал ночью гопников когда жил в Днепре и Одессе, но никаких угроз не было, максимум просили сигарету. По лицу было видно, что хотят больше, но получив уверенный отказ "передумывали".
А вот на понт брать это их тема. В этом они с пуйло похожи, но не более. Гопник очень неточный штамп. Был бы пуйло гопником, он давно вывел бы войска с территории Украины и занимался только ракетными обстрелами с ядерным шантажом, на 100% зная что в ответ ничего не прилетит. А в херсонской области в ответ можно и по е..лу получить. Если получать по е..лу его устраивает, то это никак не гопник.
Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця. Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто. І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.
\\\ Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов. \\\
Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця. Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто. І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.
Критерий-то четкий -- не поспоришь. Но ответа на вопрос "а зачем" все еще нет: для чего этот "критерий" понадобился -- что такое в РФ-и произошло в 21-м (или в 14-м)?
_hunter написав:А вы с какой целью интересуетесь? -- потому как ваша задача (как тут чуть выше писали): выживать тихонечько -- и не ныть особо: дабы своим скавчаньем не доморализовывать Защитников Родины.
Вижу серьёзное противоречие в словах первых лиц. \\\ Заодно и эл.энергия и другие ресурсы сэкономятся
К вам ровно тот же вопрос: и что _вы_ видя это противоречие собираетесь делать?
А _зачем_ их экономить? -- армия и так на генераторах сидит. "Других ресурсов" союзники -- по лярду в месяц наливают...
vitaliian написав:\\\ Территории вообще не тема этой войны. Под новые территории заблаговременно готовят персонал для обслуживания инфраструктуры. Это десятки тысяч полицейских, врачей, комунальщиков, строителей. Думаете новые территории могут существовать без этого? Ничего такого на РФ не готовили и группировкой 200 тыс максимум что можно было захватить это пару крупных городов. \\\
Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця. Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто. І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.
Критерий-то четкий -- не поспоришь. Но ответа на вопрос "а зачем" все еще нет: для чего этот "критерий" понадобился -- что такое в РФ-и произошло в 21-м (или в 14-м)?
А питання "а зачем" - другорядне. Ключове питання "Хто переможець". У переможця не прийнято питати "а зачем". А до переможеного - вже питань не ставлять, його міняють.
andrijk777 Ну - для путіна території дуже різні ... Якщо він весь час оглядається на 18 століття - то Україна це ключове . Без неї імперія б взагалі не відбулася . Не кажучи вже про наших на службі у них - починаючи з назви ...
andrijk777 написав:Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця. Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто. І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш.
Критерий-то четкий -- не поспоришь. Но ответа на вопрос "а зачем" все еще нет: для чего этот "критерий" понадобился -- что такое в РФ-и произошло в 21-м (или в 14-м)?
А питання "а зачем" - другорядне. Ключове питання "Хто переможець". У переможця не прийнято питати "а зачем". А до переможеного - вже питань не ставлять, його міняють.
Нет, не другорядне: потому, что "Хто переможець" -- никто не спрашивал. Другими словами: вы на мой вопрос "а зачем?" пытаетесь ответить "потому, что переможець"
_hunter написав:Нет, не другорядне: потому, что "Хто переможець" -- никто не спрашивал. Другими словами: вы на мой вопрос "а зачем?" пытаетесь ответить "потому, что переможець"
Фактично так. Під час війни(зараз) рядові орки взагалі нічого не питають, "Отечество в опасности - нужно воевать" - по-моєму це головна лінія поведінки пересічного орка.
А після війни дійсно на питання "а зачем?" відповість переможець. А що він відповість - це не суттєво, придумає щось.
"А після війни" -- тут вопросов нет. Вопрос -- а зачем/для чего она понадобилась? -- "Отечество в опасности - нужно воевать" было в 14-м. Тогда же и ответ на вопрос "Хто переможець" нашли. Т.е. вы снова на вопрос "а зачем" отвечаете "після війни відповість" -- подразумевая, что без войны -- никак... Но я всегда был уверен, что сначала идет причина, а уже потом следствие...