|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:11
РФ незаконно є в ООН.
Чому про це мовчать?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29832
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 02 лис, 2022 13:39
andrijk777 написав:
Фактично так.
Під час війни(зараз) рядові орки взагалі нічого не питають, "Отечество в опасности - нужно воевать" - по-моєму це головна лінія поведінки пересічного орка.
А після війни дійсно на питання "а зачем?" відповість переможець. А що він відповість - це не суттєво, придумає щось.
Я не згоден. Такий варіант можливий у випадку бліцкрігу. Але у випадку затяжної війни питання "а зачем" буде виникати, і навіть у росіян. І відсутність адекватної відповіді на нього аж ніяк не сприятиме перемозі.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:25
BIGor написав:
Твой лидер - и думал? Или верил?
Дорогой ПТУшник у меня нет лидеров, я сам лидер.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:28
andrijk777 написав:
Територій може і не потрібні, але території - це чіткий і фактично єдиний критерій переможця.
Захопив території - ти переможець, втратив - переможений. Все просто.
І в цьому питанні "народу" лапші не навішаєш
сколько оккупированных территорий потеряла русня? Народ РФ уже должен думать про капитуляцию. Только есть нюанс. Срать им на наши территории, свои за неделю поездом не объедешь. Территорий на РФ как грязи и новые вряд ли кому то там нужны.
Если критерий победы - новые территории, лучше было напасть на Казахстан/Монголию. Там территорий немеряно. И сопротивления особого бы не было.
Я думаю критерий победы в этой войне - унизительный для одной из сторон договор, после которого наступит условный мир. Или состояние "ни мира, ни войны" которое каждая из сторон может выдать за победу.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:34
_hunter написав:
"А після війни" -- тут вопросов нет. Вопрос -- а зачем/для чего она понадобилась? -- "Отечество в опасности - нужно воевать" было в 14-м. Тогда же и ответ на вопрос "Хто переможець" нашли.
Т.е. вы снова на вопрос "а зачем" отвечаете "після війни відповість" -- подразумевая, что без войны -- никак... Но я всегда был уверен, что сначала идет причина, а уже потом следствие...
Вопрос -- а зачем/для чего она понадобилась? -- я думаю більшість орків прекрасно розуміють для чого - це потрібно вищому керівництву(зокрема путіну), а для чого це їм - не їх діло питатись таких речей. Не має право бидло щось питати в царя.
"Отечество в опасности - нужно воевать" было в 14-м. -- не було такого в 14-м навіть близько. В 14-му все було якось швидко і прекрасно(і для РФ і для бидла).
Переможець в 14-му був особисто путін - це очевидно усім.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 4166
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:36
andrijk777 написав:
По цій "прямій загрозі" вже сьогодні має бути ядерний удар.
Крим і Бєлгородська область не є територією РФ? Хіба удари по ним не є "угроза существованию нашего государства"?
Ну это Ваша логика. Они не считают удары угрозой. Вот когда мы захватим Белгородскую область... Кстати вот читаю параллельно телеграмм канал, оказывается Медведев не спроста ляпнул. Недавно в РФ обсуждалась возможность применения ЯО.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:40
andrijk777 написав:
А питання "а зачем" - другорядне.
Ключове питання "Хто переможець". У переможця не прийнято питати "а зачем". А до переможеного - вже питань не ставлять, його міняють
с этим полностью согласен. Слово "зачем" там давно забыли. Ещё в 2014. Хочется быть победителем и точка.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:42
_hunter написав:
Про "рерритории вообще не тема этой войны" -- полностью соглашусь: у "1\6-й суши" и своих земель (полностью необжитых в том числе) -- более чем дофига и новых им особо и не нужно. И "инвестиции" в развитие Л\Д НР-ов -- за все 8 лет это полностью
Аналогично и с людьми: при ихней модели экономики у них лямов 40 народу -- тупо лишние...
Люди, территории.... О чем вы говорите все? У него на лбу написано что он хочет стать великим императором, освободителем земель и на равных а то и выше Америки. Без Украины пазл не складывается. Вы слушаете всякую дрибугу, которую наши "эксперты" несут. Бред. Слушайте первоисточники и анализируйте.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3213
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:44
otg написав:
Без Украины пазл не складывается
самому не смешно? Намекну. великий император Херсона и всея Руси, как звучит? Америка нервно дрожит в сторонке.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14833
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2937 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 лис, 2022 14:56
andrijk777 написав: _hunter написав:
"А після війни" -- тут вопросов нет. Вопрос -- а зачем/для чего она понадобилась? -- "Отечество в опасности - нужно воевать" было в 14-м. Тогда же и ответ на вопрос "Хто переможець" нашли.
Т.е. вы снова на вопрос "а зачем" отвечаете "після війни відповість" -- подразумевая, что без войны -- никак... Но я всегда был уверен, что сначала идет причина, а уже потом следствие...
Вопрос -- а зачем/для чего она понадобилась? -- я думаю більшість орків прекрасно розуміють для чого - це потрібно вищому керівництву(зокрема путіну), а для чого це їм - не їх діло питатись таких речей. Не має право бидло щось питати в царя.
"Отечество в опасности - нужно воевать" было в 14-м. -- не було такого в 14-м навіть близько. В 14-му все було якось швидко і прекрасно(і для РФ і для бидла).Переможець в 14-му був особисто путін - це очевидно усім.
То ли вы "сам себе" противоречите, то ли у меня сарказометр поломался и фигню показывает...
"Не має право бидло щось питати в царя", но спросили -- причем так, что отвечать пришлось?
"Переможець в 14-му був особисто путін" и этого оказалось мало? -- в чем это "мало" выражалось?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7222
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|106352
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|470008
|
|
|1
|4159
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|