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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 02 лис, 2022 14:58
vitaliian написав: andrijk777 написав:
А питання "а зачем" - другорядне.
Ключове питання "Хто переможець". У переможця не прийнято питати "а зачем". А до переможеного - вже питань не ставлять, його міняють
с этим полностью согласен. Слово "зачем" там давно забыли. Ещё в 2014. Хочется быть победителем и точка.
Типа "не везет в экономике -- повезет в стратегии"? Ну, рабочая теория не хуже чем "потому, что гладиолус" andrijk777
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Додано: Сер 02 лис, 2022 15:14
Hotab написав: _hunter написав:
что такое в РФ-и произошло в 21-м (или в 14-м)?
Привстали з колін. Або думали, що привстали. І вялічіє відразу зачухалось.
Привставання з колін - чітко показало голу дупу....
Гола дупа виявилась тому, що педераційники думали крізь призму сьогодні вкрав - завтра трава не рости...
От і вийшло
ВВП педерації - 1,5% світового..а падіння світової економіки прогнозують на 3% у випадку коли педерація не зможе поставляти свої енергоносії...
А економіка - це практично математика в якій не може бути
мінус1,5%=плюс 3%...
Це зрозуміло.
Тобто педераційники побачили що крім ідеологічної боротьби, вони програли ще й економічну..
Тепер а при чому тут Україна...
А ми не маючи ресурсів просто пробували конкурувати з Заходом і тому побудували кращу економіку ніж росія.
Тому росія, навіть отримавши нашу економіку(+люди+території) - змоглаб збільшити свою частку ВВП у світі до 2%....
От за цих 0,5% світового ВВП і йде війна на наших територіях.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 15:37
otg написав: andrijk777 написав:
По цій "прямій загрозі" вже сьогодні має бути ядерний удар.
Крим і Бєлгородська область не є територією РФ? Хіба удари по ним не є "угроза существованию нашего государства"?
Ну это Ваша логика. Они не считают удары угрозой. Вот когда мы захватим Белгородскую область... Кстати вот читаю параллельно телеграмм канал, оказывается Медведев не спроста ляпнул. Недавно в РФ обсуждалась возможность применения ЯО.
А захват(повернення) Криму хіба загроза?
Якщо вони самі вирішую що загроза а що ні - то яка різниця що там у них в конституції написано? - коли треба тоді й гахнуть.
Але щось останнім часом світ якось в'яло реагує на ці всі "угрозы". Або вже набридло реагувати, або можливо чітко сказали пу що в такому випадку йому піз..ц.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52
Российские СМИ сообщают, что во Владивостоке сгорела трансформаторная станция, часть города сидит без света🤷♀🤷♀🤷♀
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:22
andrijk777 написав:
По-перше Гітлер мав шанси і значні. Просто переоцінив свої сили.
Шансов у гитлера не было с сентября 40 года, когда он - не имея ещё фронта на востоке и сконцентрировав все силы - не смог даже высадиться на Британские острова.
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Додано: Сер 02 лис, 2022 17:32
vitaliian написав: juristkostya написав: vitaliian написав:
Территории вообще не тема этой войны.
допустим. А что "тема"?
На 100% не знаю, но варианты такие
1. Пуйлу захотелось доблестных военных побед, в идеале окружить и взять в плен ВСУ, подняв свой рейтинг в космос. Сейчас за победы выдают обстрел энергетической инфраструктуры. Я давал ссылку где пропагандисты вешают народу лапшу типа Украина без света это круто. Отсюда можно делать выводы что военные победы не самоцель, годятся любые "победы", даже если это терроризм.
2. Крым остаётся непризнанным, что обнуляет радость от его аннексии и легитимность пуйла в целом. На фоне военных побед можно потребовать признание Крыма.
3. Борьба за власть внутри РФ. Победа как негласная гарантия, что после ухода пуйла его режим останется.
Поэтому его и не скидывают до сих пор. Каждый в окружении боится потерять насиженное место а система - статус кво.
нелогично. Перед самой войной Путин признал лднр, потом ввел сухопутные силы, потом включил в состав РФ 4 региона. Хотя уж включать 4 региона точно было необязательно.
Очевидно, что фактор номинального приращения земель ему необходим. Да, мы можем считать, что это нерациональные шаги, но он начинал эту кампанию из своих соображений, не из наших.
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