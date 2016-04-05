Додано: Сер 02 лис, 2022 17:55

andrijk777 написав: vitaliian написав: otg написав: Имперские амбиции пуйла. Имперские амбиции пуйла. может эти амбиции и есть но они слишком неявные. Это штамп, ни Крым ни Херсон на империю не тянут. Проще было бы аннексировать Белоруссию (как Крым без единого выстрела), Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию.



может эти амбиции и есть но они слишком неявные. Это штамп, ни Крым ни Херсон на империю не тянут. Проще было бы аннексировать Белоруссию (как Крым без единого выстрела), Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию.

А питання "а зачем" - другорядне.

Ключове питання "Хто переможець". У переможця не прийнято питати "а зачем". А до переможеного - вже питань не ставлять, його міняють.

При чем здесь Крым и Херсон? Я еще в 14-м сказал что ни Донбасс, ни Крым ему не нужен как таковой. Ему нужна Украина. Без Украины ни какой империи быть не может. От этого все его "исторические изыскания". Почему не проще аннексировать Белоруссию? Так с Белорусией нет проблем совсем. Он может ее забрать в любой момент. Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию это ему нафиг не уперлось. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР. Просто лень искать его выступление иллюстрирующие его мировоззрение. Что до гопника. Гопник это не тот кто обижает девочек. Гопник это тот который будет драться на улице до конца. И это чмо когда то рассказывало, что оно с улицы. Я много видел таких малых и гамнистых с которыми боялись связываться даже те кто постарше и выше ростом.Нет, это первый вопрос. Не будете понимать, не победите.