vitaliian написав:с этим полностью согласен. Слово "зачем" там давно забыли. Ещё в 2014. Хочется быть победителем и точка.
Типа "не везет в экономике -- повезет в стратегии"? Ну, рабочая теория не хуже чем "потому, что гладиолус" andrijk777-а
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Додано: Сер 02 лис, 2022 14:58
Типа "не везет в экономике -- повезет в стратегии"? Ну, рабочая теория не хуже чем "потому, что гладиолус" andrijk777-а
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:14
Привставання з колін - чітко показало голу дупу....
Гола дупа виявилась тому, що педераційники думали крізь призму сьогодні вкрав - завтра трава не рости...
От і вийшло
ВВП педерації - 1,5% світового..а падіння світової економіки прогнозують на 3% у випадку коли педерація не зможе поставляти свої енергоносії...
А економіка - це практично математика в якій не може бути
мінус1,5%=плюс 3%...
Це зрозуміло.
Тобто педераційники побачили що крім ідеологічної боротьби, вони програли ще й економічну..
Тепер а при чому тут Україна...
А ми не маючи ресурсів просто пробували конкурувати з Заходом і тому побудували кращу економіку ніж росія.
Тому росія, навіть отримавши нашу економіку(+люди+території) - змоглаб збільшити свою частку ВВП у світі до 2%....
От за цих 0,5% світового ВВП і йде війна на наших територіях.
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:37
А захват(повернення) Криму хіба загроза?
Якщо вони самі вирішую що загроза а що ні - то яка різниця що там у них в конституції написано? - коли треба тоді й гахнуть.
Але щось останнім часом світ якось в'яло реагує на ці всі "угрозы". Або вже набридло реагувати, або можливо чітко сказали пу що в такому випадку йому піз..ц.
Додано: Сер 02 лис, 2022 15:52
Бумеранг чи карма?;)
Российские СМИ сообщают, что во Владивостоке сгорела трансформаторная станция, часть города сидит без света🤷♀🤷♀🤷♀
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:22
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:32
нелогично. Перед самой войной Путин признал лднр, потом ввел сухопутные силы, потом включил в состав РФ 4 региона. Хотя уж включать 4 региона точно было необязательно.
Очевидно, что фактор номинального приращения земель ему необходим. Да, мы можем считать, что это нерациональные шаги, но он начинал эту кампанию из своих соображений, не из наших.
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 02 лис, 2022 17:55
При чем здесь Крым и Херсон? Я еще в 14-м сказал что ни Донбасс, ни Крым ему не нужен как таковой. Ему нужна Украина. Без Украины ни какой империи быть не может. От этого все его "исторические изыскания". Почему не проще аннексировать Белоруссию? Так с Белорусией нет проблем совсем. Он может ее забрать в любой момент. Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию это ему нафиг не уперлось. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР. Просто лень искать его выступление иллюстрирующие его мировоззрение. Что до гопника. Гопник это не тот кто обижает девочек. Гопник это тот который будет драться на улице до конца. И это чмо когда то рассказывало, что оно с улицы. Я много видел таких малых и гамнистых с которыми боялись связываться даже те кто постарше и выше ростом.
Нет, это первый вопрос. Не будете понимать, не победите.
Востаннє редагувалось otg в Сер 02 лис, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:10
Пуйло пытается под каждый шаг подвести какую то псевдоправовую подоплеку. Разве не очевидно что нах-р не нужен ему был тот Дамбасс? Признание было сделано дабы начать захват всей Украины. Кстати и Крым и дамбасс 14 года из той же оперы. Это только дырявые верили что они пуйлу дороги как "русскоязычные". Вспомните как вел себя Нарыжкин на том совещаниии где принимали решение: Я на 100% уверен что до того как показали этот урывок обговаривали полный сценарий, в т.ч с нападением на Украину.
Додано: Сер 02 лис, 2022 18:20
У обоих нет шансов, оба возомнили что их народ сверх люди, бессмертные воины, а украинцы, американцы, европейцы и т.д. неженки, трусы и т.п. и что они их всех чисто на воле и лишней хромосоме победят.
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