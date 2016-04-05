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Додано: Сер 02 лис, 2022 18:25
Тим часом біля Антонівського моста через обстріли потонув понтон, тепер переправа знову не працює.
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:09
потому что украинцы - сверхлюди?. Не хочу намекать что вы несколько преувеличиваете роль Украине в мировой политике. В реальности Всё намного проще, после того как с майдана прогнали чивокуню, пуйло начал считать Украину своим персональным врагом. Видеть украинцев в "новом СССР" он хотел бы меньше всего на свете. Зачем, чтобы мы и его прогнали как чивокуню? Нет логики. Вы бы какую жену выбрали лояльную к вам или ту которая вас 8 лет называла Ху..лом и видеть не хотела?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:16
Нет Витаха, ты явно прогуливал уроки истории в школе
Московское княжество постоянно пыталось заполучить территорию Украины для своего вЯличия
А конкретно Пуйло, когда прогнали чивокуню, обиделся не на Украину, а на тот факт, что не удалось, с помощью чивокуни, поглотить Украину
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ультиматум не удался, Эрдоган помогает вывозить зерно ...
В РФ заблеяли о неких "гарантиях" со стороны Украины. Увы, но нет
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:20
Л - логіка ;)
⚡️Что говорит путинская пропаганда:
1. Удар по кораблям ЧФ нанесла Британия
2. Поэтому Россия вышла из зерновой сделки
3. И потребовала гарантий
4. Гарантии дала не Британия, а Украина
5. Которой верить нельзя
6. Поэтому Россия вернулась в сделку
Всё логично, нет?
⚡️ Ердоган запропонував путіну залишити всі захоплені території України та терміново перейти до переговорів із Зеленським, — A Haber
Під час двогодинної розмови з путіним Ердоган засумнівався у доцільності проведення «спецоперації» і запропонував президентові росії негайно її припинити та вивести війська.
Цікаво
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:22
Посмотрите последние речи фюрера. Вы далеки до реальности.
Вы наивный до предела. Я уже Вам 1000 раз намекал. В РФ живут мл-ны этничных украинцев. Вы все здесь не любите Арестовича, но он сказал правду. 10 лет проживете в их СССРе и Вы будете ярым путинцем.
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На этой ветке был спор, нужны ли территории Путину или не нужны.
Приводились примеры с Белорусью, Казахстаном, Узбекистаном
Так вот. Путины новые территории нужны. Пусть там не будет ничего, ни людей, ни домов, ни инфраструктуры, но территория будет "принадлежать" РФ
Это называется вЯличие, типа смотрите, какие мы огромные.
В СССР была тема, что они 1/6 суши, сейчас иная тема, мол, смотрите у нас тут ШОС, а это половина населения планеты
Этакое меряние размерами
Это всё от рабских комплексов. Брать количеством, а не качеством
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:34
Сколько не живу в Украине, но не стал ярым любителем Чивокуни, ни в 2004 году, ни в 2010 году
А ведь должен был, после двух каденций такого же Кучмы
Может не стоит свои желания проецировать на других ?
А то ты полируешь Арестовича и всю зелёную власть до блеска
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:38
Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.
Додано: Сер 02 лис, 2022 19:41
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