RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2572257325742575>
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 18:25

Тим часом біля Антонівського моста через обстріли потонув понтон, тепер переправа знову не працює.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:09

  otg написав:. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР.
потому что украинцы - сверхлюди?. Не хочу намекать что вы несколько преувеличиваете роль Украине в мировой политике. В реальности Всё намного проще, после того как с майдана прогнали чивокуню, пуйло начал считать Украину своим персональным врагом. Видеть украинцев в "новом СССР" он хотел бы меньше всего на свете. Зачем, чтобы мы и его прогнали как чивокуню? Нет логики. Вы бы какую жену выбрали лояльную к вам или ту которая вас 8 лет называла Ху..лом и видеть не хотела?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 19:20, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14834
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:16

  vitaliian написав:
  otg написав:. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР.
потому что украинцы - сверхлюди?. Не хочу намекать что вы несколько преувеличиваете роль Украине в мировой политике. В реальности Всё намного проще, после того как с майдана прогнали чивокуню, пуйло начал считать Украину своим персональным врагом.

Нет Витаха, ты явно прогуливал уроки истории в школе
Московское княжество постоянно пыталось заполучить территорию Украины для своего вЯличия

А конкретно Пуйло, когда прогнали чивокуню, обиделся не на Украину, а на тот факт, что не удалось, с помощью чивокуни, поглотить Украину
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эрдоган показал, кто хозяин в Черном море. Россия вернулась к выполнению зерновой сделки


Ультиматум не удался, Эрдоган помогает вывозить зерно ...

В РФ заблеяли о неких "гарантиях" со стороны Украины. Увы, но нет
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:20

Л - логіка ;)

⚡️Что говорит путинская пропаганда:
1. Удар по кораблям ЧФ нанесла Британия
2. Поэтому Россия вышла из зерновой сделки
3. И потребовала гарантий
4. Гарантии дала не Британия, а Украина
5. Которой верить нельзя
6. Поэтому Россия вернулась в сделку
Всё логично, нет?

⚡️ Ердоган запропонував путіну залишити всі захоплені території України та терміново перейти до переговорів із Зеленським, — A Haber
Під час двогодинної розмови з путіним Ердоган засумнівався у доцільності проведення «спецоперації» і запропонував президентові росії негайно її припинити та вивести війська.
Цікаво :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:22

  vitaliian написав:
  otg написав:. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР.
потому что украинцы - сверхлюди?. Не хочу намекать что вы несколько преувеличиваете роль Украине в мировой политике. В реальности Всё намного проще, после того как с майдана прогнали чивокуню, пуйло начал считать Украину своим персональным врагом.
Посмотрите последние речи фюрера. Вы далеки до реальности.
Видеть украинцев в "новом СССР" он хотел бы меньше всего на свете. Зачем, чтобы мы и его прогнали как чивокуню? Нет логики.
Вы наивный до предела. :) Я уже Вам 1000 раз намекал. В РФ живут мл-ны этничных украинцев. Вы все здесь не любите Арестовича, но он сказал правду. 10 лет проживете в их СССРе и Вы будете ярым путинцем.
otg
 
Повідомлень: 3216
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На этой ветке был спор, нужны ли территории Путину или не нужны.
Приводились примеры с Белорусью, Казахстаном, Узбекистаном

Так вот. Путины новые территории нужны. Пусть там не будет ничего, ни людей, ни домов, ни инфраструктуры, но территория будет "принадлежать" РФ
Это называется вЯличие, типа смотрите, какие мы огромные.

В СССР была тема, что они 1/6 суши, сейчас иная тема, мол, смотрите у нас тут ШОС, а это половина населения планеты
Этакое меряние размерами

Это всё от рабских комплексов. Брать количеством, а не качеством
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:34

  otg написав:10 лет проживете в их СССРе и Вы будете ярым путинцем.

Сколько не живу в Украине, но не стал ярым любителем Чивокуни, ни в 2004 году, ни в 2010 году
А ведь должен был, после двух каденций такого же Кучмы

Может не стоит свои желания проецировать на других ?
А то ты полируешь Арестовича и всю зелёную власть до блеска
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:38

  pesikot написав:
  otg написав:10 лет проживете в их СССРе и Вы будете ярым путинцем.

Сколько не живу в Украине, но не стал ярым любителем Чивокуни, ни в 2004 году, ни в 2010 году
А ведь должен был, после двух каденций такого же Кучмы

Может не стоит свои желания проецировать на других ?
А то ты полируешь Арестовича и всю зелёную власть до блеска

Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.
juristkostya
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:41

  fler написав:Тим часом біля Антонівського моста через обстріли потонув понтон, тепер переправа знову не працює.


Та-а-акс, а тепер і Нова Каховка. Хто не встиг, той о3,14здав :twisted:
Кацапи, шо буім дєлать? Варіантів лише 2: повиздихати або здатися у полон.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3356
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2572257325742575>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1914)
02.11.2022 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.