Додано: Сер 02 лис, 2022 19:59

pesikot написав: juristkostya написав: Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе. Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.

Если организовывать единый телемарафон, если выбрасывать телеканалы из эфирного вещания - то да



Но качество украинской журналистики никуда не делось

Смотрите Эспрессо, смотрите Прямий



Портников, Вересень Если организовывать единый телемарафон, если выбрасывать телеканалы из эфирного вещания - то даНо качество украинской журналистики никуда не делосьСмотрите Эспрессо, смотрите ПрямийПортников, Вересень

при всём уважении к Портникову (слежу за его статьями и передачами ещё со времён Кучмы), его аудитория очень узка.А в РФ сумели охватить огромные массы по огромному спектру вопросов. Это ведь не только политические шоу, это всякого рода образовательные/исторические/культурные и так далее передачи. Куча денег, отличные авторы и очень тонкое воздействие на аудиторию. У нас такой журналистики нет и близко. В данном контексте (пропаганды) это хорошо, но глобально представляет проблему, решения которой пока не вижу. Портников уже сильно не мальчик, а где его смена?