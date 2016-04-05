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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2573257425752576>
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:44

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  otg написав:10 лет проживете в их СССРе и Вы будете ярым путинцем.

Сколько не живу в Украине, но не стал ярым любителем Чивокуни, ни в 2004 году, ни в 2010 году
А ведь должен был, после двух каденций такого же Кучмы

Может не стоит свои желания проецировать на других ?
А то ты полируешь Арестовича и всю зелёную власть до блеска

Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.

Не совсем так - наша журналистика в подмётки не годится ихней пропагандисткой машине в плане убеждения.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:48

Оце новина )))

Военный самолёт США "нарисовал"... Ну, вы сами видите, что нарисовал в небе неподалёку от российской военной базы в Сирии 😅
https://t.me/Crimeanwind/14313
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:48

  juristkostya написав:Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.

Если организовывать единый телемарафон, если выбрасывать телеканалы из эфирного вещания - то да

Но качество украинской журналистики никуда не делось
Смотрите Эспрессо, смотрите Прямий

Портников, Вересень
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 19:59

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.

Если организовывать единый телемарафон, если выбрасывать телеканалы из эфирного вещания - то да

Но качество украинской журналистики никуда не делось
Смотрите Эспрессо, смотрите Прямий

Портников, Вересень
при всём уважении к Портникову (слежу за его статьями и передачами ещё со времён Кучмы), его аудитория очень узка.
А в РФ сумели охватить огромные массы по огромному спектру вопросов. Это ведь не только политические шоу, это всякого рода образовательные/исторические/культурные и так далее передачи. Куча денег, отличные авторы и очень тонкое воздействие на аудиторию. У нас такой журналистики нет и близко. В данном контексте (пропаганды) это хорошо, но глобально представляет проблему, решения которой пока не вижу. Портников уже сильно не мальчик, а где его смена?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Russia Today снова пустила в эфир пропагандиста, призывавшего убивать украинских детей
Кремлевский пропагандист Антон Красовский после скандала с призывом "топить" украинских детей вернулся в эфир Russia Today.

Такими ценным кадрами не разбрасываются ...

Но ничего не перепутайте, "нацисты" - это мы, а они не нацисты
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:03

  juristkostya написав:Портников уже сильно не мальчик, а где его смена?

Какой-то слабый аргумент, вы тоже не мальчик и шо ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:06

  pesikot написав:
  juristkostya написав:Портников уже сильно не мальчик, а где его смена?

Какой-то слабый аргумент, вы тоже не мальчик и шо ?

Журналистика не ограничивается политическими обзорами + система не может стоять на гениальных самородках, нужна школа, выдающая такого уровня профи на постоянной основе.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:11

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:Портников уже сильно не мальчик, а где его смена?

Какой-то слабый аргумент, вы тоже не мальчик и шо ?

Журналистика не ограничивается политическими обзорами + система не может стоять на гениальных самородках, нужна школа, выдающая такого уровня профи на постоянной основе.

Рука-лицо
Такого бреда я ещё не слышал

Ты начал с российской пропаганды, как там у них всё хорошо, а там профи именно профессионального вранья
Что неприемлемо по определению

Ты предлагаешь и нам врать ?
Помнится, за такое агитировал shapo
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:14

  pesikot написав:А конкретно Пуйло, когда прогнали чивокуню, обиделся не на Украину, а на тот факт, что не удалось, с помощью чивокуни, поглотить Украину
почему он в качестве компенсации не поглотил кого то другого, Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию? Это была пропаганда, в которую ты поверил. Не начинают создание союзов/поглощений с нелояльных территорий. Гитлер сначала подобрал всех лояльных, а потом полез на Польшу и дальше. Никакой вменяемой политической цели по Украине у них нет и не было, кроме как отомстить/проучить и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 20:17

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:Какой-то слабый аргумент, вы тоже не мальчик и шо ?

Журналистика не ограничивается политическими обзорами + система не может стоять на гениальных самородках, нужна школа, выдающая такого уровня профи на постоянной основе.

Рука-лицо
Такого бреда я ещё не слышал

Ты начал с российской пропаганды, как там у них всё хорошо, а там профи именно профессионального вранья
Что неприемлемо по определению

Ты предлагаешь и нам врать ?
Помнится, за такое агитировал shapo

Отвечу вашим же "рука-лицо"
Если вы не понимаете, что продвигать нужную историческую/культурную/идеологическую/политическую повестку на аудиторию 40 миллионов человек (а в нынешних реалиях - ещё и на аудитории ключевых союзников) должен не один Портников, а сотни профи его уровня, а институты тем временем должны готовить сотни профи в качестве молодой смены, то ...то вы этого не понимаете, только-то и всего.
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